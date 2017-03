Từ mơ đến thực và các cửa ải

Năm 2013, không chỉ các nữ hoàng Đông Nam Á giữ trọng trách bảo vệ thành công ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á tại SEA Games 27 mà còn nuôi mục tiêu có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2014 và… chen chân vào vòng chung kết World Cup 2015.

Việc từ vòng chung kết World Cup 2015 (tại Canada) trở đi số đội tăng từ 16 lên 24, khu vực châu Á từ ba suất lên năm suất cùng với việc đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm thi đấu (do dùng doping) đã tăng cơ hội đáng kể cho thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Gần như là một hằng số, trước đây việc có mặt ở vòng chung kết World Cup khu vực châu Á chỉ là cuộc cạnh tranh của năm… “bà lớn” Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, do thực tế trên cũng như việc FIFA tăng suất khiến cơ hội của tuyển Việt Nam rõ hơn rất nhiều.

Thầy trò HLV Trần Vân Phát bắt đầu bước vào chiến dịch giấc mơ vàng World Cup 2015. Ảnh: XUÂN HUY

Nhiệm vụ đầu tiên của thầy trò HLV Trần Vân Phát chính là suất đầu bảng ở vòng loại Asian Cup, cũng là suất duy nhất của mỗi bảng để vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết Asian Cup 2014 sẽ xác định năm suất cho vòng chung kết World Cup 2015.

Bốn “bà lớn” kể trên không phải dự vòng loại Asian Cup. Chính vì thế bốn bảng vòng loại chỉ lấy thêm bốn đội nhất bảng. Công việc đầu tiên của các cô gái Việt Nam là phải vượt qua Hong Kong, Bahrain và Kyrgyzstan để có mặt ở vòng chung kết. Các cô gái xứ Hồi giáo của Bahrain thực tế chưa phải là đối thủ của tuyển Việt Nam. Hai đối thủ xứng tầm của tuyển Việt Nam là Hong Kong và Kyrgyzstan. Nếu nỗ lực hết mình cùng sự may mắn thì cơ hội vượt qua hai đối thủ này của tuyển nữ Việt Nam có thể xảy ra.

Có một chút lo lắng là vòng loại Asian Cup đá vào tháng 5 tới đây việc đá tập trung và cách nhật ba trận trong năm ngày có thể làm các cô gái Việt Nam hồi phục không kịp. Thể lực của tuyển nữ Việt Nam lâu nay cũng không phải là điểm mạnh, trong khi đó Kyrgyzstan và Hong Kong có thể lực và sức mạnh nhỉnh hơn.

Nếu thầy trò HLV Trần Vân Phát đoạt được mục tiêu đầu, tức nhất bảng, đồng nghĩa với việc có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2014.

Tại đó, bốn “bà lớn” Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc vượt đẳng cấp so với nhóm còn lại nên dường như họ chiếm bốn suất hiển nhiên. Nếu không có bất ngờ, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Uzbekistan hoặc có thể là Đài Loan. Trong nhóm này có thể nói rằng cuộc cạnh tranh ngang ngửa nhau, lúc đó cơ hội của tuyển nữ Việt Nam đánh đồng với bốn người bạn cùng nhóm. Tuyển nữ Thái Lan có sự tiến bộ song vẫn không đáng ngại như tuyển Myanmar. Các cô gái Myanmar nổi tiếng sức mạnh, sức bền. Hai năm qua đội tuyển nước này lại được dẫn dắt bởi HLV người Nhật, quê hương của những nhà đương kim vô địch World Cup. Mặt khác, trong năm nay, vị HLV người Nhật nuôi mục tiêu vô địch SEA Games trên sân nhà và cạnh tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup và World Cup. Kế hoạch là HLV người Nhật sẽ đưa tuyển nữ Myanmar về Nhật tập huấn dài hạn.

Như vậy tính ra nếu các cô gái Việt Nam mơ vòng chung kết World Cup 2015 phải vượt qua ít nhất ba cửa ải lớn cộng với may mắn ở vòng loại Asian Cup. Nếu có mặt ở vòng chung kết Asian Cup, tuyển Việt Nam phải chờ tiếp thần may mắn mỉm cười ở vòng chung kết Asian Cup. Nguyên do tại vòng chung kết chỉ có hai bảng đấu mà có đến bốn “bà lớn” còn đội hạt giống thì AFC chỉ phân… hai hạt giống cho hai bảng (không có hạt giống số hai mỗi bảng).

Các cô gái Việt Nam cần phải mơ để mà phấn đấu hết mình để đạt được kỳ tích.

“Ngàn năm có một” Đội tuyển nữ quốc gia sẽ chơi giải vô địch khai mạc vào ngày 8-3 với sáu đội bóng chia nhau đá hai lượt rồi tập trung đội tuyển chạy đua giành vé tham gia… World Cup 2015. Dự vòng chung kết World Cup là một giấc mơ gần với hiện thực và giống như món quà trời cho như ông chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ gọi là “ngàn năm có một”. Nó hoàn toàn khác hẳn chuyện thừa giấy vẽ voi một cách hão huyền như đề án World Cup 2022 của bóng đá nam. Đường băng đã có. Vấn đề của các nhà làm bóng đá Việt Nam là tạo một cơ chế tốt hơn nữa để tuyển nữ Việt Nam cất cánh. Hy vọng bóng đá Việt Nam ở năm mới sẽ tươi sáng hơn, bắt đầu từ những giấc mơ có thật và ngọn lửa sẽ bùng cháy trong đống tro tàn sau một thời gian dài đã trả giá đắt… C.TUẤN

TẤN PHƯỚC