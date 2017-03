Từ sự kiện SLNA “cho mượn” Lê Công Vinh: Gả con chị…

Công Vinh đang tiến sát đến cột mốc là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 100 bàn thắng tại V-League. Công Vinh cũng đang tiến gần đến cơ hội là cầu thủ nội vượt lên các cầu thủ ngoại giành giải vua phá lưới khi anh đang sở hữu 14 bàn cho SL Nghệ An ở mùa này. Anh đang cùng SL Nghệ An gần hiện thực hóa giấc mơ vô địch… Nhưng tất cả có thể sẽ “tan” hết, từ ước mơ đến khát vọng và cả sự ao ước của người hâm mộ xứ Nghệ, khi SL Nghệ An cho CLB Consadole Sapporo (Nhật) mượn Công Vinh bốn tháng để thi đấu lượt về hạng Nhì J-League.

Kể từ vòng đấu 18, Công Vinh sẽ không còn khoác áo SL Nghệ An nữa. Điều đấy cũng có nghĩa SL Nghệ An mất đi chân sút số một có ý nghĩa về mặt tinh thần lẫn chuyên môn, một trong những cầu thủ đàn anh có khả năng dẫn dắt các cầu thủ trẻ đi đến ngôi vô địch.

Cá nhân người viết cho rằng SL Nghệ An khi “cho mượn” Công Vinh là họ chấp nhận bỏ đi tất cả danh hiệu ở mùa giải này: Không giành danh hiệu vua phá lưới, không tranh chấp ngôi vô địch và nhiều thứ nữa.

Đồ họa: BB

Nhưng SL Nghệ An được gì?

Nhiều người ngán ngẩm với kiểu tạo cơ hội cho Vinh của ông giám đốc điều hành CLB bởi nó sáo rỗng và bao biện. Ai cũng thấy rằng SL Nghệ An được phần lại rất lớn từ thương vụ này. Họ mượn Công Vinh cả mùa 2013 từ CLB Hà Nội chỉ mất 500 triệu đồng, giờ “hy sinh” năm vòng đấu cho CLB Nhật lại được 1 tỉ đồng. Sang mùa bóng mới, họ còn “được cả” Công Vinh mà không phải bồi thường hợp đồng.

Nói chung, đây là thương vụ có lãi nhiều hơn là chuyện chuyên môn cho chính SL Nghệ An, có thể là cho cả Công Vinh.

Nhân chuyện này xin đăng lại lời tâm sự của một CĐV xứ Nghệ trên trang web và Facebook của Hội CĐV SL Nghệ An viết và đánh giá về sự kiện này thay cho lời kết:

Thế là hết, chiều ni em đi mãi.

Tôi vừa có một việc khá lạ đời, về xứ Thanh xem SL Nghệ An đá với Thanh Hóa trên sân Vinh... qua tivi. Nhưng xem ra, nó chả ăn thua gì so với cái quyết định SL Nghệ An bán hợp đồng bốn tháng của Công Vinh cho CLB hạng Nhì giải Nhật - Consadole Sapporo. Bán đúng khi SL Nghệ An tràn trề bước chân lên ngôi vương, khi mà hàng triệu người hâm mộ muốn dâng cả bầu máu nóng trong tim mình cho tình - yêu - SL Nghệ An.

Không phải lúc này SL Nghệ An mới đột ngột bán Công Vinh mà việc Công Vinh về SL Nghệ An như một cú áp phe của một ông bầu tính được đường dài. Một bài tính mà nhiều người chiến thắng và hưởng lợi. Chỉ có những người dầm mưa dãi nắng là nghèn nghẹn nơi cổ họng. Bóng đá Việt Nam nó thế! Phận nhà nghèo, để nuôi bầy con đông, người bố phải gả bán đứa chị được thiên hạ ngó dòm... lấy tiền nuôi đàn em ăn học.

…

Công Vinh ra đi, giấc mơ vô địch V-League 2013 đã mất đi một nửa nhưng khán đài vẫn đông người anh em xứ Nghệ. Chúng ta đến sân là để thỏa chí tang bồng, để cổ vũ chính chúng ta chứ không phải ai khác. Được vậy, được - thua trên sân cũng phần nào nguôi ngoai...

Chúc Vinh xuất ngoại chân cứng đá mềm!

NGUYỄN NGUYÊN