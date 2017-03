Từ TP.HCM xuống Long An

Có những giờ cao điểm cả xe hai bánh lẫn ôtô đều nhích từng mét vì phần đường bị đào nhiều hơn phần cho di chuyển theo quốc lộ 1A. Đấy cũng là cung đường mà đội TP.HCM phải di chuyển để chiều nay gặp Đồng Tâm Long An trong một tâm trạng ngao ngán, lành ít dữ nhiều. không hẳn vì phần đường của mình mà vì đối thủ hơn mình nhiều mặt.

Dài dòng chuyện cung đường TP.HCM-Long An để nhắc nhớ đến con đường quen thuộc mà trước đây bóng đá Long An thường xuyên lên để học bóng đá TP.HCM. Thời còn ông giám đốc Bảy Nô, có lúc ông này phải dựa vào đội Công an TP.HCM theo kiểu láng giềng mà thương thì bóng đá Long An được nhờ. Đỉnh điểm là mùa 1994 khi Cảng Sài Gòn vô địch, Công an TP.HCM hạng nhì, Long An cũng về thứ ba trước ánh mắt mang ơn bóng đá TP.HCM của ông Bảy Nô.

Giờ thì mọi cái lại khác rất nhiều. Bóng đá TP.HCM hồi có Minh Phương lên đội tuyển trở về thì mất vì Đồng Tâm Long An chơi trội bắt mất. Chưa hết, trong khi bóng đá TP.HCM mất dần các đội mạnh thì Long An chuyển giao cho Gạch Đồng Tâm và trở nên đội bóng có số má của Việt Nam, lấn luôn cả bóng đá TP.HCM.

Bóng đá TP.HCM từng có lứa trẻ Ngân hàng Đông Á, thế mà không giữ được và bán hết cho Đồng Tâm lập đội trẻ đá hạng ba, rồi kinh doanh bằng cách bán cả đội bóng có thứ hạng cho đơn vị khác.

Cầu thủ TP.HCM giờ cũng ngó ngang, một là chạy về Bình Dương, hai là xuống Long An cho gần, khiến bóng đá TP.HCM muốn tồn tại phải góp nhặt cầu thủ ở tỉnh xa chưa có tiếng về để chữa cháy.

Sân Long An giờ mỗi trận ít nhất cũng kín khán đài A, còn khán đài B thì người xem nhảy múa như ngày hội trong khi sân Thống Nhất có lúc chủ nhà phải thuê các em bé mặc đồng phục cổ vũ để khán đài B bớt hiu quạnh.

Chiều nay, bóng đá TP.HCM làm khách ở Long An. Nói như các HLV trẻ ở TP.HCM thì chỉ hơn 40 km về Long An mà tủi vì trước đây họ học mình và dựa mình để mong đội bóng trụ hạng.

Giờ thì bóng đá TP.HCM chỉ mong trụ hạng, còn bóng đá Long An thì sau hai chức vô địch vẫn mơ có cái cúp nữa.