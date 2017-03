Từ vụ bạo loạn kinh hoàng trên sân Vinh: S.O.S. hooligan!

Kinh hoàng bóng đá Việt Nam Hôm qua, trên các trang báo đã có rất nhiều từ mạnh để chỉ hình ảnh đau buồn của bóng đá Việt Nam. Chương trình 24/7 của VTV cũng đã đưa những hình ảnh kinh hoàng từ cuộc loạn đả và những nạn nhân của trận đánh giáp lá cà giữa hai nhóm cổ động viên. Chúng tôi xin được điểm lại kèm theo những thống kê qua các sự cố. - Ngày buồn của bóng đá Việt Nam. Sau cuộc hỗn chiến là những hình ảnh đau thương đầy ám ảnh: một CĐV nằm cong mình bất động hứng chịu đòn thù; rất nhiều CĐV ôm đầu máu ngồi thất thần trên sân và hàng chục người khác phải đi cấp cứu với thương tích đầy mình; một em bé bị vạ lây trật khớp tay, kêu khóc thảm thiết; một người vợ trẻ mất chồng, con mất cha (ảnh - VNN) sau khi bị một chiếc xe chạy loạn đâm phải... - Rõ ràng là bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam đang bị vô hiệu hóa và không thể kiểm soát tình hình khiến cho hành vi bạo loạn ngày càng gia tăng nghiêm trọng. Sự cố trên sân Vinh chiều 25-5 chỉ là một kiểu lặp lại vụ CĐV Thanh Hóa truy sát cầu thủ và CĐV Sông Lam Nghệ An hồi năm ngoái. Rất may là cuộc trốn chạy của đội khách không có máu đổ nhưng đã để lại cơn dư chấn tinh thần đầy ám ảnh. Trước đó, nguy cơ hỗn chiến đã từng xuất hiện trên sân Quân khu 7 khi CĐV Thanh Hóa làm loạn và khiêu khích mà rất may là CĐV Thép Cảng đã hòa hoãn. Những nỗi đau trên sân Vinh - Năm 1998: HLV Vương Tiến Dũng từng đưa Thể Công đến làm khách trên sân Vinh. Trận đấu hòa 1-1, các CĐV Sông Lam Nghệ An nóng máu quây lại đòi đánh cầu thủ đội khách. Cả đội Thể Công nửa đêm mới thoát ra khỏi vùng bị bao vây, chạy thoát thân trên chiếc xe bị ném đá và tiền vệ Minh Tiến bị ném trúng đầu đổ máu. - Ngày 8-7-2004, vòng chung kết Cúp Quốc gia: Tan trận, hơn 5.000 khán giả còn nán lại trên khán đài chửi rủa om sòm và ném vật lạ vào tổ trọng tài Đặng Thanh Hạ ở giữa sân. Thậm chí đêm hôm ấy, một số khán giả quá khích còn tụ tập trước khách sạn Kim Liên để “hỏi tội” tổ trọng tài. - Ngày 13-4-2008: CĐV Sông Lam Nghệ An và Thể Công lao vào nhau ẩu đả, gây đổ máu trên sân Vinh. Cuộc hỗn chiến và chạy loạn diễn ra gần một tiếng trong sự bất lực của lực lượng bảo vệ sân Vinh. Có ít nhất bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu và một số xe chở CĐV đội khách bị đập vỡ kính. CÔNG TUẤN