Tuấn Anh vẫn có tên trong danh sách cuối cùng U-23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U-23 chấu Á: 20 giờ 30 ngày 14-1, trên sân Suheim Bin Hamad: U-23 Jordan vs U-23 VN 20 giờ 30 ngày 17-1, trên sân Grand Hamad: U-23 VN vs U-23 Úc 23 giờ 30 ngày 20-1, trên sân Grand Hamad: U-23 UAE vs U-23 VN Tứ kết ngày 23-1 Bán kết ngày 26-1 Tranh hạng ba vào ngày 29-1 Chung kết vào ngày 30-1