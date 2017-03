Tuyển chọn Olympic Bắc Kinh: Taekwondo VN ra quân thất bại

Theo tin điện, cả 2 võ sĩ này đều dừng bước ngay ở trận đấu đầu tiên.

Hạng 49kg nữ, HCV trẻ thế giới 2006 Hoàng Hà Giang tuy rất cố gắng để duy trì thế trận trước võ sĩ rất mạnh đến từ Đài Loan Shu Chun Yang, nhưng do còn non kinh nghiệm nên đã để thua nhanh trong hiệp 2 do chênh lệch điểm khi bị dẫn điểm 2/9.

Tương tự, hạng -80kg nam, HCV Đại hội TDTT toàn quốc Đinh Quang Đức cũng không thể gây bất ngờ trước Á quân Olympic Athens Alaxandros Nikolaidis khi để thua chung cuộc sau 3 hiệp đấu với tỷ số 0/5.

Ngày mai, Long Điền (-58kg nam) sẽ tiếp tục ra quân và đến ngày kia, Hoài Thu (-59kg nữ) sẽ khép lại đợt thi đấu của Taekwondo Việt Nam.

Trước Vòng đấu này, các tuyển thủ đã có chuyến tập huấn 10 ngày tại Trung tâm Taekwondo Pháp tại Paris.

2 võ sĩ dự bị cuối cùng đã không tham dự giải đấu này dù góp mặt trong chuyến tập huấn là Nguyễn Thị Bích Ngọc (-49kg nữ) và ĐKVĐ SEA Games 23 Nguyễn Trọng Cường (trên 80kg nam).