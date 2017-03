Tuyển Futsal và giấc mơ trong giá lạnh

Thầy trò HLV Bruno mang chuông đi đánh xứ người với mục tiêu trước mắt là giữ nguyên thành tích tốp 8 châu Á, cùng với đó là giấc mơ lớn lọt vào tốp 5 để có mặt tại vòng chung kết World Cup lần đầu tiên.



Các tuyển thủ Việt Nam vừa xuống máy bay đã được cơn bão tuyết nhẹ… đón chào . Ảnh: Quang Thắng

Từ cái nắng nóng 28 đến 30 độ C của TP.HCM, tuyển Futsal Việt Nam sang vùng lạnh giá với nhiệt độ từ -5 đến -10 độ C. Đó cũng là lý do đội tuyển quyết định đến sớm để thích nghi với thời tiết lạnh giá. Giải đấu sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 10-2 tới.

Pháp Luật TP.HCM xin gửi đến độc giả chùm ảnh đầu tiên của tuyển Futsal Việt Nam khi vừa đặt chân đến Tashkent.





Quảng trường trung tâm thủ đô Tashkent lặng chìm trong băng tuyết.







Thủ đô Tashkent cổ kính chìm trong băng giá.



Đoàn Futsal VN vội vã chuyển đồ lên xe về khách sạn.



Tranh thủ nạp năng lượng khi về khách sạn.





Các món ăn tại đây được cho là giàu năng lượng và khá hợp khẩu vị.