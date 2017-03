Tuyển Việt Nam hy vọng vượt khó ở Hàng Châu

Quá nhiều bất lợi cho đội tuyển của chúng ta ở trận đấu vòng loại Asian Cup tối nay. Đầu tiên là lực lượng. Lối chơi của tuyển Việt Nam không phụ thuộc một cá nhân nào, nhưng sự vắng mặt của hai ngôi sao Công Vinh, Hồng Sơn đã đem đến nỗi lo lớn. Với Công Vinh, đây là mắt xích quan trọng bậc nhất trên hàng tấn công. Thiếu cầu thủ này, hàng tiền đạo Việt Nam khó có đủ sự trơn tru, sắc bén để kiếm tìm bàn thắng.

Còn thủ môn Dương Hồng Sơn - cầu thủ hay nhất AFF Cup 2008 - có vai trò rất quan trọng suốt thời gian qua, đã trở thành chỗ dựa cho các đồng đội bằng phong độ chói sáng trước khung gỗ. Vắng anh, Calisto buộc phải dùng Đức Cường - thủ môn trẻ nhất của đội hiện nay, và chưa được sử dụng nhiều. Anh có thể bị “khớp” khi ngay lần đầu tiên được bắt chính đã phải đối diện với các chân sút Trung Quốc.

Ở một vài vị trí khác, Calisto cũng chưa thể yên tâm. Minh Châu vẫn đau nhẹ, Tấn Tài mới chỉ bình phục chừng 90%, trong khi Minh Phương, Phước Tứ cũng có vấn đề về thể lực.

Một khó khăn khác đến từ đối thủ và thời tiết. Nếu so sánh, trừ các trận giao hữu, trong tất cả các đối thủ mà tuyển Việt Nam đã gặp thời Calisto thì Trung Quốc là đội mạnh nhất, hơn hẳn những Thái Lan, Singapore hay Malaysia… Trung Quốc ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam, họ toàn thắng trong các cuộc đối đầu trước đây, và nhất là đang bị dồn vào thế buộc phải thắng (do đã thua Syria ở trận đầu tiên). Việc thi đấu ở nhiệt độ chưa tới 10 độ C cũng là bất lợi lớn của tuyển Việt Nam.

Những khó khăn với tuyển Việt Nam, nếu thống kê chính xác, là rất nhiều. Nhưng Calisto nhấn mạnh rằng đây không phải là thời điểm than vãn, và cứ theo cách thức tiếp cận trận đấu của ông, hãy nhìn vào điểm mạnh của tuyển Việt Nam.

Trên thực tế, thầy trò Calisto có ít nhất hai điểm hơn đối thủ. Đội đang có phong độ rất tốt, không thua trong 6 trận gần đây nhất. Hơn thế, thầy trò Calisto hoàn toàn thoải mái, không có bất cứ một áp lực thành tích nào. Trong sự thoải mái về tâm lý, có lẽ không quá khó để Calisto tìm ra sự thay thế để đưa ra đội hình khả dĩ nhất.

Ông tiết lộ, sơ đồ 4-5-1 và lối chơi phòng ngự phản công sẽ tiếp tục được vận dụng. Theo đó, ngoại trừ thủ môn Đức Cường và tiền đạo Quang Hải thì đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam tối nay không có sự thay đổi so với các trận đấu trước.

9 trong 11 vị trí chính thức vẫn được giữ nguyên. Đó là cơ sở để hy vọng, hệ thống phòng ngự - vốn đang vận hành rất trơn tru và có phong độ cao sẽ tiếp tục ổn định. Tuyển Việt Nam phải có được điều này, trước khi nghĩ đến những phút loé sáng của Việt Thắng, Quang Hải, Vũ Phong hay Tấn Tài nơi tuyến đầu.

Tâm lý thoải mái, phong độ cao, tinh thần tốt, Calisto đang trông cả vào ba yếu tố này để đưa tuyển Việt Nam vượt khó giành điểm ngay tại Hàng Châu.