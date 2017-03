Tuyển Việt Nam sắp du đấu ở Mỹ

Do quỹ thời gian chuẩn bị và sàng lọc quá eo hẹp, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định sẽ chỉ triệu tập 22 đến 23 cầu thủ chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại đầu tiên này, thay vì 30 đến 35 cầu thủ như dự kiến. Thành phần cầu thủ sang Mỹ sẽ được rút gọn còn 20 người trước ngày toàn đội lên đường.

"Tôi phải gọi từ 22 đến 23 cầu thủ chuẩn bị cho chuyến đi này bởi đây là con số tối thiểu để tuyển Việt Nam có thể chia đội hình đấu tập và đề phòng trường hợp một số vị trí chấn thương", HLV Calisto giải thích với báo chí sau khi nhận chỉ thị của LĐBĐVN chiều qua.

Theo HLV Calisto, những cái tên được gọi cho chuyến đi Mỹ xuất phát từ 3 nguồn: do Phòng các đội tuyển quốc gia đề cử, do HLV trưởng các CLB đề cử và do chính ông trực tiếp tuyển chọn. Dự kiến, sẽ có khoảng 15 cầu thủ từ thời HLV Riedl được triệu tập cho đợt sắp tới. Đội ngũ trợ lý thì sẽ được thống nhất trong cuộc họp giữa Calisto với Phòng các ĐTQG và đào tạo trẻ vào ngày mai.

Tuy nhiên, HLV Calisto không lạc quan lắm về hiệu quả chuyên môn của chuyến du đấu này: "Tôi không nghĩ các học trò của mình sẽ thu hoạch nhiều về chuyên môn dịp này. 5 ngày là quá ít để họ có thể cải thiện các yếu tố kỹ chiến thuật. Nhưng tôi cũng hiểu chuyến đi này có ý nghĩa xã hội lớn, tạo điều kiện cho kiều bào Việt Nam ở Mỹ được tận mắt xem đội tuyển quê nhà thi đấu".

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá VN sang Mỹ du đấu. Công ty Prime Sports International sẽ đài thọ toàn bộ chi phí chuyến đi này.