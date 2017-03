Tỷ phú Malaysia hỏi mua Newcastle với giá "bèo"

Tỷ phú Ananda Krishnan hiện là người giàu thứ 3 khu vực Đông Nam Á với tổng tài sản lên tới 4,5 tỷ bảng Anh. Vừa qua, vị doanh nhân 71 tuổi này đã đề nghị mua lại Newcastle với giá 95 triệu bảng. Krishnan cũng kỳ vọng rằng thương vụ này sẽ hoàn tất vào tuần tới.

Người ngồi ghế chủ tịch của Newcastle hiện vẫn là Mike Ashley. Nhà sản xuất trang phục thể thao này đã mua lại CLB từ Freddy Shepherd vào năm 2007 với mức giá 135 triệu bảng. Trong thời gian ngồi ghế chủ tịch, Ashley không được lòng các CĐV The Toon và đã nhiều lần ông bị yêu cầu “cuốn xéo” khỏi CLB vùng Đông Bắc. Ashley đã nhiều lần đàm phán với các đối tác để bán lại CLB nhưng vẫn chưa được giá.

Sau khi The Toon phải xuống chơi ở hạng nhất, giá trị của CLB đã giảm sút rất nhiều và các nhà đầu tư đã bắt đầu quay mặt lại với họ. Bởi vậy, Ananda Krishnan hi vọng có thể mua lại Newcastle với giá thấp hơn 40 triệu bảng so với mức giá mà Ashley đã mua.

Nhằm ghi điểm trong mắt các CĐV, Ananda Krishnan cho biết ông sẽ để huyền thoại Alan Shearer dẫn dắt CLB trong mùa giải mới. Ông cũng cam kết sẽ chi tiền cho Shearer mua sắm cầu thủ với mục tiêu giúp CLB thăng hạng.

Ananda Krishnan đã bay từ Malaysia tới London ngày hôm qua để bắt đầu đàm phán với chủ sở hữu Newcastle. Kết quả cuối cùng có thể sẽ có sau 48 giờ đàm phán và được công bố vào đầu tuần sau.

Ngoài Ananda Krishnan, một nhà đầu tư nữa cũng muốn sở hữu Newcastle là cái tên mới mà cũ Freddy Shepherd. Sau khi bán CLB cho Ashley, Shepherd lại cảm thấy tiếc và muốn mua lại. Ngoài ra thì một ông chủ nhà băng mang tên Seymour Pierce cũng muốn sở hữu The Toon.