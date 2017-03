U-19 của ai?

Công Vinh đi vào lịch sử với cột mốc 100 bàn ở V-League Đúng 18 giờ 48 phút, Công Vinh đứng trước chấm 11 m và thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số 2-0 cho SL Nghệ An trong trận thắng đậm Hải Phòng 3-1. Bàn thắng này đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi anh là cầu thủ đầu tiên đạt đến cột mốc ghi 100 bàn thắng ở V-League. Đây là một quá trình dài Vinh phấn đấu suốt 10 năm khoác áo SL Nghệ An và thi đấu bền bỉ với nhiều lần chấn thương, rồi Vinh lại đứng dậy. Tại các giải đấu nước ngoài, những cầu thủ vào tốp 100 bàn thắng như Công Vinh hay được gọi là Mr. 100.

Kết quả vòng 9 V-League Eximbank 2014 Hôm qua (22-3), ba trận đấu sớm vòng 9 đã diễn ra không có nhiều bất ngờ. 2/3 đội chủ nhà đã giành trọn 3 điểm là Thanh Hóa thắng Quảng Nam 2-0 và SL Nghệ An thắng Hải Phòng 3-1. Duy nhất đội giành chiến thắng trên sân khách là SHB Đà Nẵng vượt qua chủ nhà HV An Giang với kết quả 2-1. Chiều nay, vòng 9 sẽ tiếp tục với hai trận Đồng Nai - HA Gia Lai (ĐN2) trực tiếp 17 giờ và Than Quang Ninh - Hà Nội T&T (VTC3 trực tiếp 16 giờ). Riêng trận B. Bình Dương - V. Ninh Bình diễn ra chiều 24-3.