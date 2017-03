U19 Việt Nam phải tập trên mặt sân xấu như "ruộng cày"

Đội trưởng Tuấn Anh (dẫn đầu) trong một buổi tập của U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cụ thể, huấn luyện viên Graechen Guillaume và các học trò không được tập ở sân trung tâm mà phải tập trên một sân địa phương khác. Điều kiện ở đây là khá xấu, sân nhiều chỗ mấp mô, cỏ mọc không đều, không có hàng rào, đường pít bao quanh. Với đặc thù lối đá của U19 Việt Nam, tập luyện trên mặt sân kiểu này có thể gây nhiều khó khăn, thậm chí là chấn thương.Một vấn đề khác cũng nảy sinh liên quan tới sân thi đấu. Do Cúp Hassanal Bolkiah 2014 sẽ khai mạc vào chiều nay (8/8), các đội bóng thi đấu hôm 9/8 (như U19 Việt Nam) sẽ không còn cơ hội tập thử trên những sân chính bởi hệ thống sân này phải được nhường cho các đội bóng có trận đấu. U19 Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không được thử sân trước khi vào giải chính thức.Chia sẻ với báo giới bên lề buổi tập, trợ lý Nguyễn Hồng Phẩm nói: “Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Brunei để chuẩn bị cho giải. Chúng tôi hơi bất ngờ vì điều kiện tập không tốt lắm. Sân không có hàng rào, đất hơi cứng, cỏ thì dày. Thành thật mà nói, điều kiện này không thuận tiện chút nào.Trong điều kiện của Brunei, chúng tôi hơi bất ngờ với sân tập này. Hi vọng trong những buổi tập kế tiếp, đội tuyển sẽ sang được sân tập chính để cải thiện chất lượng buổi tập đồng thời đảm bảo an toàn trong tập luyện.”Ngoài sân tập, các điều kiện thời tiết khác là khá lý tưởng. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng nhận tác động tích cực: “Các bạn đã thấy tinh thần và thái độ tập luyện của anh em là khắc phục mọi khó khăn. Cầu thủ chuyên nghiệp là phải thích ứng mọi hoàn cảnh, sân bãi, thời tiết, mọi khó khăn khách quan.

Điều tôi cảm thấy lo lắng nhất là các em vừa trải qua một quãng thời gian nghỉ kéo dài vào tháng Bảy. Dù đã tập theo giáo án Hè của huấn luyện viên trưởng, việc không có cảm giác bóng, cảm giác thi đấu trong một thời gian dài vẫn là điều đáng lo. Nhưng tôi tin là các em sẽ thích ứng nhanh vì các em còn trẻ và đã có một trình độ nhất định.”

Theo Vietnam+