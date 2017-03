U-21 Hà Nội T&T có trận thắng thứ hai

PVF thắng An Giang 3-2, bảng B cực kỳ hấp dẫn ở vòng đấu cuối + Ở trận đấu sau đó, U-21 PVF giành chiến thắng 3-2 trước U-21 An Giang. Các bàn thắng của PVF do công Thanh Tịnh (phút 24), Hồng Sơn (phút 45) và Ngọc Tiến (phút 90). Hai bàn thắng của U-21 An Giang do Văn Quý và Dương Minh ghi ở các phút 57 và 61. Như vậy, đến thời điểm này, bảng B vẫn chưa xác định được hai đội vào bán kết dù ưu thế lớn đang thuộc về Hà Nội T&T (6 điểm). Hai đội còn lại là Sanna Khánh Hòa và PVF đều có cùng 3 điểm và sẽ lệ thuộc lớn vào vòng đấu cuối thi đấu cùng giờ trên sân Cẩm Phả và Cửa Ông vào chiều 28-10. *** Chiều nay (27-10) lúc 16 giờ cùng diễn ra hai trận đấu lượt cuối bảng A. Trên sân Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh sẽ gặp Đồng Tháp. Cùng thời điểm đó, trên sân Cửa Ông sẽ là cuộc đối đầu giữa HA Gia Lai và Long An. Bảng này Than Quảng Ninh và HA Gia Lai đều có được 4 điểm, hai đội Đồng Tháp và Long An mới được 1 điểm sau 2 trận.