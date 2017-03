U-22 không đá V-League

Sẽ xử đội bỏ cuộc V-League đã xác định 12 đội đăng ký thi đấu gồm: Hà Nội T&T, Sài Gòn XT, SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, V. Hải Phòng, Thanh Hóa, V. Ninh Bình, SL Nghệ An, HA Gia Lai, Kiên Giang, ĐT Long An và Đồng Nai. Có tám đội hạng nhất là Hà Nội, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, TDC Bình Dương, Than Quảng Ninh, Bình Định và Quảng Nam. VPF đã chốt xong danh sách và đến ngày 3-3-2013 giải sẽ khởi tranh. Đội bóng nào bỏ cuộc từ nay đến cuối giải sẽ bị VPF xử lý theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề lại là cách xử lý bởi nếu một đội bóng vì lý do kinh phí mà giải tán sẽ rất khó xác định người “có tóc” sau hiệu ứng hàng loạt CLB xóa sổ.