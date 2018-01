U-23 Việt Nam và những người ‘trồng cây’

VFF cần tạo điều kiện cho các CLB chuyên nghiệp phát triển tuyến trẻ Nếu SL Nghệ An kiên trì với việc đào tạo trẻ từ thời bao cấp đến giờ, hay Đà Nẵng cũng luôn căn cơ chú trọng vào điều này thì nhiều CLB chuyên nghiệp Việt Nam vẫn được “chấp nhận” cho làm bóng đá kiểu có tiền là có tất cả mà không cần xây dựng tuyến trẻ. Lò SL Nghệ An từng rất thành công nhưng chính sách của bóng đá Việt Nam khiến trung tâm đào tạo nổi tiếng cứ bị chảy máu cầu thủ, bị các CLB giàu có “hút máu”. Hai cầu thủ mà SL Nghệ An góp mặt là Xuân Mạnh và Văn Đức đều là những cầu thủ chất lượng góp phần lớn vào những chiến thắng quan trọng của U-23 Việt Nam, khẳng định trong tình thế khó khăn họ vẫn duy trì được công tác đào tạo trẻ bất chấp ít được ủng hộ. Với lò PVF và Viettel thì đây là hai lò đào tạo rất căn cơ dù không có đội chuyên nghiệp. Đó cũng là hai lò đào tạo cung cấp phần lớn cầu thủ U-19 lập kỳ tích dự World Cup U-20 và không ít cầu thủ từ cái nôi này đã thành nhân vật hot của U-23 Việt Nam.