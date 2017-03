U-23 VN ngày đầu tập luyện: Lấy đà cho SEA Games

Buổi sáng ông cho các học trò tập nặng gần 3 giờ đồng hồ, buổi chiều nhồi tiếp 2 giờ đồng hồ cũng vẫn là bài tập nặng. Các bài tập hầu hết là chơi đối kháng trên toàn mặt sân.

Sau mùa bóng 2011, nhiều tuyển thủ tăng trọng và chậm chạp hẳn như Đình Tùng, Huỳnh Phú, Trọng Hoàng, Quốc Anh… Chính vì thế, HLV Falko Goetz đã cho “đốt mỡ” ngay bằng những cử tập rất nặng. Vì nhồi ngay buổi đầu sau khi nhiều cầu thủ xả quá lâu nên chiều qua có vài cầu thủ bị vọp bẻ sau một ngày tập nặng lại phải chạy quanh sân gần chục vòng.

Trao đổi với báo chí, HLV người Đức cho biết: “Có sự khác biệt lớn giữa những cầu thủ mới lần đầu được gọi vào tuyển so với những trụ cột như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Đình Tùng, Ngọc Anh... Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp các cầu thủ mới hòa nhập với toàn đội”.

Trong những bài tập đối kháng, những tân binh của U-23 Việt Nam vẫn chưa phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội và điều này chắc chắn sẽ được khắc phục dần.

Trong số bốn thủ môn cùng được gọi tập trung (Bửu Ngọc, Tuấn Mạnh, Anh Đức và Bá Chiến) thì Bá Chiến của CLB Nam Định chưa có mặt ở đội do chấn thương. HLV Goetz giải thích: “Do là dự tuyển nên tôi muốn có sự lựa chọn tốt nhất để tìm người giỏi trong khung thành và đó là lý do tôi mời đến bốn thủ môn”.

Từ nay đến ngày khai mạc SEA Games 26 còn gần hai tháng nữa. So với các đội tuyển trong khu vực thì U-23 Việt Nam lấy đà muộn nhất so với U-23 Malaysia, Indonesia, Thái Lan đã tập trung và chuẩn bị từ lâu qua những trận giao hữu. Mặt khác, nếu đội tuyển các nước bạn có lực lượng ổn định thì U-23 Việt Nam đang có sự chuyển giao thế hệ và đấy là khó khăn không nhỏ cho HLV Goetz ở lần tập trung này. Có lẽ đó cũng là lý do khiến HLV Falko Goetz buộc phải “nhồi” và thực hiện những bài tập rất nghiêm túc ngay từ buổi đầu để kịp với việc xuất phát chậm.

U-23 CHDCND Triều Tiên đã không nhận lời tham dự giải bóng đá Quốc tế TP.HCM từ ngày 20 đến 24-9. Nguyên do là không sắp xếp được. Nhiều khả năng đội Học viện Aspire (Qatar) thế vào. Như vậy giải gồm U-23 Việt Nam, U-23 Singapore, Sinh viên Hàn Quốc và Học viện Aspire.

