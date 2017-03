US Open công bố hạt giống: Roger Federer là số 1

Federer thách thức tất cả. (Nguồn: AP)

Danh sách hạt giống tham dự giải US Open được chọn dựa trên tiêu chí bảng xếp hạng ATP và WTA.



Ở nội dung đơn nam, do tay vợt số 3 thế giới Rafael Nadal vắng mặt nên Andy Murray sẽ trở thành hạt giống số 3 của giải. Các tay vợt xếp sau cũng sẽ được đôn lên một bậc.



Tay vợt chủ nhà có thứ hạng hạt giống cao nhất là John Isner (hạt giống số 9), trong khi những tay vợt khác của Mỹ như Andy Roddick sẽ lần lượt là hạt giống số 20, Mardy Fish, (23) và Sam Querrey (27).



Tại giải đấu này, Roger Federer và các huyền thoại như Jimmy Connors và Peter Sampras đang cùng giữ kỷ lục vô địch US Open nhiều lần nhất trong lịch sử, 5 lần đăng quang. Thế nên, nếu đăng quang ở giải đấu này, Federer sẽ trở thành tay vợt vĩ đại nhất ở kỷ nguyên mở rộng.



Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Azarenka được xếp là hạt giống số 1. Tay vợt người Ba Lan Radwanska là hạt giống số 2. Nhà vô địch năm 2006 Maria Sharapova là hạt giống số 3, còn đương kim vô địch Wimbledon Serena Williams là hạt giống thứ 4 của giải.



Trong khi đó, nhà đương kim vô địch của giải đấu này Sam Stosur là hạt giống số 7. Kim Clijsters là hạt giống số 23. Venus không được xếp hạng hạt giống do chỉ xếp thứ 47 trên bảng xếp hạng WTA.



Lễ bốc thăm phân nhánh cũng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (23/8). US Open sẽ diễn ra từ 27/8 đến 9/9.



Top 10 hạt giống US Open

Hạt giống

Đơn nam

Đơn nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Roger Federer

Novak Djokovic

Andy Murray

David Ferrer

Jo-Wilfred Tsonga

Tomas Berdych

Juan Martin Del Potro

Janko Tipsarevic

John Isner

Juan Monaco

Victoria Azarenka

Agnieszka Radwanska

Maria Sharapova

Serena Williams

Petra Kvitova

Angelique Kerber

Samantha Stosur

Caroline Wozniacki

Li Na

Sara Errani





