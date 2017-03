US Open khai mạc: Federer và Sharapova ra quân

Nụ cười sẽ luôn nở trên môi Sharapova tại US Open? (Nguồn: AP)



Trong ngày thi đấu thứ nhất, hai ứng cử viên cho chức vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ là Roger Federer và Maria Sharapova sẽ ra quân.Ở nội dung đơn nữ, với việc chỉ phải đối đầu với tay vợt ngoài top 100, Masha có cơ hội rất lớn để tìm cảm giác và sự hưng phấn, trước khi bước vào những trận đấu khó khăn phía trước. Đó là điều mà cô đã làm được cách đây 1 tuần khi ngược dòng trước Jelena Jankovic để đăng quang tại Cincinnati Masters.Cùng với Maria Sharapova, Vera Zvonareva cũng sẽ ra quân trong ngày thi đấu đầu tiên và đối thủ của hạt giống số 2 người Nga sẽ là Stephanie Foretz Gacon của Pháp.Vòng 1 US Open còn chứng kiến một trận đấu thú vị khác, khi những lá thăm may rủi đã khiến hai chị em nhà Radwanska phải sớm đụng nhau.Đây là điều mà nhà Radwanska không hề mong muốn chút nào, bởi cả hai đều được đánh giá khá cao, đặc biệt là Agnieszka - hạt giống số 12 của giải. Cô chị nhà Radwanska mới đây đã có chiến thắng trước hạt giống số 2, Vera Zvonareva để đăng quang tại Mercury Insurance Open.Một tâm điểm khác của ngày khai mạc sẽ là Venus William. Việc không được xếp hạt tại giải đấu này sẽ khiến cho tay vợt từng giành 7 danh hiệu Grand Slam này gặp không ít khó khăn trên hành trình hướng đến ngôi vương. Ở vòng đấu đầu tiên, Venus sẽ đối đầu với Vesna Dolonts của Nga.Cùng trong nhóm hạt giống, tay vợt Petra Kvitova, đồng thời là đương kim vô địch Wimbledon cũng sẽ nhập cuộc trong ngày thi đấu đầu tiên. Đối thủ của tay vợt hạt giống số 5 người Séc này là Alexandra Dulgheru của Romania, hiện đang xếp hạng 49 thế giới - một rào cản không dễ dàng chút nào cả.Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, tay vợt từng 5 lần vô địch US Open, Roger Federer là “ông lớn” đầu tiên xuất trận. Chỉ được xếp hạt giống số 3, hành trình hướng đến danh hiệu thứ 6 của Federer tại giải đấu này là vô cùng gian nan.Ở vòng 1, đối thủ của "tàu tốc hành" sẽ là tay vợt hạng hạng 56 thế giới, Santiago Giraldo. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, thử thách tiếp theo của Federer ở vòng 3 sẽ là hạt giống số 27 Marin Cilic hoặc tài năng trẻ người Australia - Bernard Tomic.Nếu vào vòng 3, anh sẽ phải có thể chạm trán Tsonga, tay vợt đã khiến Federer phải ôm hận tại Wimbledon và Montreal 2011. Chưa dừng ở đó, Federer còn cùng nhánh đấu với hạt giống số 1 - Novak Djokovic (khả năng sẽ gặp nhau ở bán kết).Theo Phương Trang (Vietnam+)