US Open: Quán quân Wimbledon bật bãi ngay vòng 1

Nhà vô địch Wimbledon dừng bước. (Nguồn: AP)

Nhà đương kim vô địch Wimbledon đã để cho tay vợt hạng 49 thế giới Alexandra Dulgheru của Romania vượt qua chỉ sau 2 set đấu với tỷ số 7-6 và 6-3.



Sau những gì đã thể hiện tại Wimbledon, Kvitova được đánh giá khá cao cho chức vô địch US Open. Tuy nhiên, trái với những sự kỳ vọng đó, tay vợt người Séc lại khiến người ta cảm thấy thất vọng, nhất là khi Dulgheru chỉ vừa mới bình phục sau chấn thương.



Có vẻ như chức vô địch giành được ở London tháng trước đã tạo sức ép lớn đè nặng lên đôi vai của tay vợt mới 21 tuổi này, khiến cô liên tục mắc lỗi đánh bóng hỏng (52 lỗi unforced) và trở thành nhà vô địch Wimbledon đầu tiên bị loại ngay từ vòng 1 US Open kể từ khi quần vợt chuyển sang hệ thống chuyên nghiệp vào năm 1968.



Trong khi đó, chiến thắng này là nguồn động viên rất lớn với Dulgheru, người từng dính chấn thương rất nặng ở cả hai đầu gối.



Trái ngược với Petra Kvitova, hai tay vợt người Nga là Vera Zvonareva và Maria Sharapova đều đã ghi tên mình vào vòng 2. Nếu như tay vợt hạt giống số 2 vượt qua Foretz Gacon 6-3, 6-0, thì "búp bê Nga" có vất vả hơn đôi chút khi mất tới 3 séc (6-3, 5-7, 6-3) mới hạ được tay vợt trẻ người Anh, Heather Watson.



Trong ngày thi đấu đầu tiên này, ở nội dung đơn nữ, hai tay vợt hạt giống khác là Peng Shuai (hạt giống số 13) và Julia Görges (19) cũng đã giành quyền đi tiếp. Nếu chiến thắng ở vòng 2, hai tay vợt này sẽ đối đầu nhau ở vòng 3.



Ở nội dung đơn nam, chưa có bất ngờ xảy ra khi các tay vợt hạt giống như Mardy Fish (8), Tomas Berdych (9), Richard Gasquet (13), Janko Tipsarevic (20), Dolgopolov (22) Radek Stepanek (23), Marin Cilic (27), Michaël Llodra (29), Granollers (31) đã không quá khó khăn để ghi tên mình vào vòng 3.



Kết quả một số trận đấu vòng 1 đơn nam US Open đã diễn ra



Mardy Fish (8) - Tobias Kamke 6-2, 6-2, 6-1

Tomas Berdych (9) - Jouan 6-2, 7-6 (7-4), 6-1

Gasquet (13) - Stakhovsky 6-4, 6-4, 6-0

Tipsarevic (20) - Augustin Gensse 6-2, 7-5, 6-0

Dolgopolov (22) - Frederico Gil 6-4, 6-2, 7-5

Stepanek (23) - Kohlschreiber 6-4, 6-1, 6-3

Marin Cilic (27) - Harrison 6-2, 7-5, 7-6 (8-6)

Llodra (29) - Hanescu 6-2, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2.



Kết quả một số trận đấu vòng 1 đơn nữ US Open đã diễn ra:



Vera Zvonareva (2) -Gacon 6-3, 6-0

Maria Sharapova (3) - Watson 3-6, 7-5, 6-3

Alexandra Dulgheru - Petra Kvitova (5) 7-6, 6-3

Shuai Peng (13) - Varvara Lepchenko 6-3, 6-4

Dominika Cibulkova (14) - Shuai Zhang 6-3, 4-3

Julia Goerges (19) - Kristina Barrois 6-3, 6-2.

Theo Phương Trang (Vietnam+)