Usain Bolt được các mỹ nhân mời về phòng

Theo lời kể của một thành viên của tuyển Olympic Vương quốc Anh thì Thế vận hội đúng là một “mảnh đất màu mỡ” theo nghĩa đen của hoạt đồng tình dục đối với VĐV của tất cả các môn thi đấu của bất cứ quốc gia nào tham dự. Thế vận hội là nơi tạo cơ hội hiếm hoi để các VĐV tiếp xúc cùng nhau trong bầu không khí thân mật, gần gũi với nồng độ hóc môn sinh dục luôn trong trạng thái tăng cao do hoạt động tập luyện và thi đấu.





Usain Bolt ăn mừng 3 chiếc HCV ở London với 3 nữ VĐV xinh đẹp tại làng Olympic - Ảnh: Internet

Top 5 quốc gia có VĐV nữ sexy nhất

1.Ukraine

2.Mỹ

3.Ba Lan

4.Hy Lạp

5.Thụy Điển

Top 5 môn có VĐV nữ hấp dẫn nhất 1.Điền kinh 2.Bóng chuyền bãi biển

3.Bơi lội

4.Thể dục dụng cụ 5.3 môn phối hợp

Trong làng Olympic, VĐV của các quốc gia khác nhau được phân bổ những buồng ngủ riêng biệt nhưng họ có chung lối đi để dẫn đến đại sảnh và cửa ra vào nên việc làm quen nhau là chuyện chỉ mất có vài phút. Điều đầu tiên mà các VĐV thường chọn để làm quen là trao tặng phù hiệu hoặc hỏi mượn sạc pin của các thiết bị như điện thoại, máy ảnh, laptop... Kể từ đó, mối thân tình được gắn kết chặt chẽ hơn bằng việc đến thăm phòng của nhau, trao đổi số điện thoại và địa chỉ trên các trang xã hội như Twitter hay Facebook.

Trong tuần đầu tiên của đại hội, thông thường các VĐV đều rất tập trung cho việc tập luyện và thi đấu nên không khí ở làng Olympic chưa được sôi động cho lắm. Nhưng bước sang tuần thứ hai, khi sự hồi hộp cũng như áp lực phần nào được dỡ bỏ và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thì mọi chuyện trở nên vô cùng “thú vị”.

Gái Ukraina & rượu lậu

Các nam VĐV của Thế vận hội thường rất mê những đồng nghiệp đến từ Nga và đặc biệt là Ukraina với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn cùng đôi mắt xanh hút hồn. Theo lời kể của một nam VĐV của Vương quốc Anh thì anh cùng các chiến hữu đã thực hiện một phi vụ “vượt rào” hấp dẫn cùng hai cô gái Ukraina bởi những người đẹp này có nhã ý muốn dạo chơi phố phường London. “Chúng tôi đến hộp đêm Mahiki và tôi đã hôn một cô gái, một VĐV điền kinh tóc vàng rất xinh đẹp có đôi mắt xanh thẳm. Chúng tôi đã mời họ về phòng của mình và “vui vẻ” đến tận 1 giờ sáng hôm sau.”

Tất nhiên, những hành động nói trên chẳng qua mắt được lực lượng an ninh vốn được bố trí dày đặc để đảm bảo sự an toàn cho các VĐV tại Thế vận hội. Thế nhưng họ coi như là “mờ mắt” và chả quan tâm đến “nhu cầu” của các VĐV đặc biệt là với lý do “đi mượn xạc pin” vô cùng thuyết phục.



Để có một đêm “hoàn hảo”, các VĐV nam thường lén lút mua trước một vài chai rượu, đồ uống bị cấm tuyệt đối trong làng Olympic trong hơn hai tuần đại hội khởi tranh. Họ uống cùng nhau và ít phút sau “cùng bước vào nhà tắm, trao nhao những nụ hôn và chơi trò 4 người”. Điều đặc biệt là các cô gái luôn tỏ ra rất chủ động trong việc yêu cầu “đối tác” sử dụng bao cao su đã được phát miễn phí trước đó và khi cuộc vui đã kết thúc, họ tỏ ra thoải mái, bước ra cửa và nhắn nhủ các chàng trai rằng “không phải bận tâm về bọn em đâu nhé, chúng ta chỉ đơn giản là uống rượu cùng nhau thôi mà”.



Người ta có thể cho rằng một VĐV Olympic kiêu ngạo khi khẳng định rằng mỗi đêm có thể lên giường với một người đẹp ở quốc gia khác nhau nhưng điều đó là sự thực. Sau khi Usain Bolt giành HCV ở nội dung chạy 100m nam, “Tia chớp” lập tức được các mỹ nhân tiếp cận và 2 nữ kình ngư người Mỹ đã ngỏ ý mời Bolt tới phòng của họ. Theo đánh giá thì VĐV Mỹ là bạo dạn nhất trong “chuyện ấy” sau đó là đến VĐV của các nước Đông Âu.



“Tôi vô cùng hứng thú và nhớ mãi cảm giác tuyệt diệu đó”, VĐV Vương quốc Anh tâm sự kèm theo kỳ vọng Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung sẽ sớm đến, nơi anh sẽ tiếp tục được gặp những “đối tác” xinh đẹp.

+ Bồ Casillas khác lạ với tóc mới

Sau kỳ nghỉ hè lý thú cùng bạn trai Iker Casillas, nữ phóng viên Sara Carbonero đã quay trở lại với công việc trong vai trò phóng viên- biên tập viên bản tin thể thao của đài Telecinco. Và người đẹp này đã gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với mái tóc hoàn toàn khác lạ. Tóc mới của Sara được cắt theo kiểu vốn xuất phát từ California, vốn rất được các ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng. Theo đánh giá của dư luận trên Twitter thì mái tóc mới giúp cho Sara trông trẻ ra nhưng lại kém quyến rũ hơn tóc cũ của cô. Song song với việc cắt, Sara cũng nhuộm màu nâu ánh rêu.

+ Thần đồng nhảy cầu Anh làm khổ cảnh sát

Cảnh sát Anh đã phải chật vật khi hàng trăm cô gái đứng xếp hàng và không ngừng hò hét hàng giờ để được gặp và xin chữ ký của thần đồng nhảy cầu Tom Daley. Thậm chí, rất nhiều fan còn dựng cả lều ngủ ở bên ngoài trung tâm mua sắm Bluewater ở Kent, nơi Daley sẽ ký tặng sách, từ lúc 1 giờ sáng để được “xí” chỗ trước. 3 giờ đồng hồ trước khi Tom xuất hiện, cảnh sát còn phải đứng chặn ở hàng cuối cùng để ngăn hàng trăm fan nữ ùn ùn kéo đến vì sợ trung tâm không đủ sức chứa cho lượng người quá đông. Sau đó, các nhân viên cảnh sát phải đi hỏi từng người và mời những ai không có vé đi ra ngoài để tránh tình trạng quá tải. KHÁNH ĐAN

Theo Cẩm Oanh (TT&VH)