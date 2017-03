Usain Bolt mất "ngôi vương" chỉ vì lỗi sơ đẳng

Bolt thất vọng sau sai lầm. (Nguồn: AP)

Đây thực sự là điều đáng trách và khó chấp nhận đối với một vận động viên đẳng cấp như "tia chớp" người Jamaica.



Còn nhớ, tại Olympic Bắc Kinh 2008, Bolt đã lập kỷ lục thế giới mới ở cự li 100m với thành tích 9 giây 69, chưa kể còn giành thêm 3 HCV khác, trong đó có một KLTG nữa ở cự li 200m.



Một năm sau, Bolt tiếp tục chinh phục giới hạn mới khi tiếp tục rút ngắn thời gian chạy 100m xuống còn 9 giây 58.



Tại Deagu, Bolt đương nhiên được xem là ứng cử viên số 1 do các đối thủ cạnh tranh là Tyson Gay (Mỹ) và Asafa Powell (Jamaica) đều vắng mặt do chấn thương.



Bản thân vận động viên người Jamaica này cũng đang rất quyết tâm lấy lại thanh danh, sau khi anh đã phải trả qua năm 2010 tồi tệ với những chấn thương.



Tuy nhiên, sự quyết tâm và kỳ vọng đó đã trở nên vô nghĩa khi chính Usain Bolt đánh mất đi tất cả, chỉ vì một lỗi vô cùng ngớ ngẩn. Anh đã xuất phát sớm hơn so với hiệu lệnh của trọng tài và tất nhiên phải nhận hình phạt thích đáng, loại khỏi đường chạy.

Usain Bolt xuất phát quá sớm. (Nguồn: AP)

Trong nỗi thất vọng vô bờ, Usain Bolt chỉ còn biết tự trách mình, khi có hành động không ném áo xuống đường chạy khi bị loại, một hình ảnh không đẹp mắt chút nào của nhà vô địch.



Với việc Usain Bolt bị loại, Yohan Blake, vận động viên trẻ đồng hương với Bolt đã trở thành "Vua tốc độ" mới trên đường chạy 100m với thành tích 9,92 giây.



Hiện tại, Usain Bolt vẫn còn hy vọng giành huy chương vàng ở các cự ly 200m và 400m tiếp sức.

Theo Huy Anh (Vietnam+)