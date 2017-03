Vẫn chưa hết bất ngờ sau “thảm họa Grand Slam”

Murray đã phải trải qua set 1 khá căng thẳng. (Nguồn: Getty Images)

Tay vợt người Pháp đã không thể vượt qua đối thủ 19 tuổi của nước chủ nhà Christina Marietta McHale chỉ sau hai set đấu với tỷ số 6-7 và 2-6. Thất bại này của Bartoli được xem như là bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ 3 của US Open.



Khởi đầu khá thuận lợi, song Bartoli lại không thể duy trì một thế trận tốt, đã tạo cơ hội để McHale vươn lên mạnh mẽ khi giành chiến thắng trong set 1 với tỷ số 7-6 sau loạt tie-break chênh lệch.



Sự yếu thế đó tiếp tục được tái hiện trong set 2, khi tay vợt 19 tuổi của nước chủ nhà đã giành liên tiếp 2 điểm break để vươn lên dẫn trước 3-0, 4-1, trước khi kết thúc với cách biệt 6-2.



Chiến thắng này không chỉ giúp Christina Marietta McHale thẳng tiến vòng 3, mà còn giúp cô có được sự tự tin rất lớn trước khi phải đối đầu với tay vợt hạt giống khác là Maria Kirilenko. Tay vợt người Nga cũng đã có chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-2 trước người đồng hương Vera Dushevina.

Bartoli nối gót Petra Kvitova và Li Na chia tay US Open 2011.



Ngoài Marion Bartoli, US Open trong ngày thi đấu thứ 3 cũng đã bất ngờ phải nói lời chia tay với cô chị nhà Williams và hat giống số 14 Dominika Cibulkova. Nếu như Venus không thể ra sân để đối đầu với hạt giống số 22 Sabine Lisicki vì chấn thương, thì Cibulkova lại bất ngờ thua ngược 6-2, 3-6, 5-7 trước tay vợt trẻ của Mỹ, Irina Falconi.



Ngoài những bất ngờ nói trên, những tay vợt hạt giống khác ở nội dung nữ như Vera Zvonareva, Samantha Stosur, Peng Shuai, Julia Gorges, Nadia Petrova, Flavia Pennetta, Lucie Safarova, Anabel Medina Garrigues đều có chiến thắng để giành quyền đi tiếp vào vòng 3 US Open.



Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, ngoại trừ việc Robin Soderling xin rút lui vì chấn thương và Nicolas Armalgo bị loại thì đã không có thêm bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ 3 khi các tay vợt hạt giống đều thẳng tiến.



Đáng chú ý là chiến thắng của Andy Murray và Juan Martin del Potro. Nếu như Andy Murray có chiến thắng 7-6, 6-2, 6-3 trước Somdev Devvarman của Ấn Độ sau khi trải qua set 1 căng thẳng, thì mọi chuyện còn diễn ra dễ dàng hơn cho del Potro, khi nhà vô địch US Open 2009 đã thắng cách biệt Filippo Volandri 6-1, 6-1 và 6-1./.





Theo Phương Trang (Vietnam+)