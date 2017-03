Vấn đề của BĐVN: Bỏ thì thương, vương thì… sai

Sau khi Cà Mau xin bỏ giải và bất ngờ đòi quay trở lại, VFF đang rất lúng túng vì chính ông Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng bảo đảm cho đội bóng này chơi hạng nhất nếu hoàn tất thủ tục trước ngày 15-12. Khổ nỗi VFF đã thông báo cho Bình Định thế chỗ Cà Mau nên họ cũng không thể bỏ, lại càng không có cơ sở cho cả hai đội thăng hạng cùng lúc.

Cái hay của VFF ở chỗ họ rất nhanh tìm đội thế chỗ giúp VPF thực hiện theo nghị quyết của chính mình là bằng mọi cách đến mùa 2018 phải có đủ 14 đội hạng nhất.

Nhưng cũng cần chỉ ra cái dở của VFF là chấp nhận ngay lập tức ý muốn bỏ giải của Cà Mau mà không có một động thái tìm hiểu và cao hơn là giúp đỡ cho thành viên của mình như cái cách chủ tịch VPF lặn lội xuống cơ sở thuyết phục lẫn hỗ trợ CLB tham gia giải.





VFF sẽ khó “nuốt lời” không cho Bình Định đá giải hạng nhất sau khi đã “mời” họ trở lại. Ảnh: BDFC

VFF đã bằng mọi giá gom cho đủ đội đá giải bất chấp các quy chế do mình đưa ra. Họ hầu như ít sâu sát với các CLB. Chẳng hạn việc quy định mỗi CLB hạng nhất phải có 15 tỉ đồng lẫn đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất mới cho đá giải nhưng thực tế rất nhiều nơi còn thiếu trước hụt sau. Thậm chí ở V-League mùa rồi, một số CLB còn không có nổi cái toilet tử tế.

Chính bởi sự thiếu sâu sát và buông lỏng quy định đá giải đã dẫn đến nhiều hoàn cảnh tréo ngoe như kiểu của Cà Mau không thích thì nghỉ, muốn chơi lại xin chơi. Nó khiến cho các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam như một cái chợ ì xèo có mua bán, mặc cả hoặc ai đến rồi đi cũng chẳng sao.

Hai mùa trước, hai đội Bình Định, Khánh Hòa từng có suất lên V-League. Nhưng giờ chót một đội xin rút với lý do thiếu tiền và một đội “bán xác” cho Hải Phòng, một đội rớt xuống hạng ba. Nó cũng là cơ hội cho Đồng Nai suốt gần 10 năm trầy trật không lên nổi V-League để cuối cùng có suất đặc cách lên chơi hai mùa bóng qua lây lất lo trụ hạng rồi… rớt hạng. Trước đó, Cảng Sài Gòn, Thể Công, Hòa Phát Hà Nội giải tán, hay sau này có Navibank SG, Xuân Thành SG, Kiên Giang, Ninh Bình, An Giang,… bỏ giải vì nhiều lý do vẫn không thấy vai trò và trách nhiệm của VFF, VPF ở đâu.

Rõ ràng việc bằng mọi giá chạy theo nghị quyết VFF đã đẩy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đi theo một con đường không giống ai. Nó cũng cho thấy sự phối hợp không chút nhịp nhàng giữa VFF và VPF khiến cả hai đều lâm vào hoàn cảnh tình ngay lý gian.

VFF đã hứa cho Bình Định đá giải hạng nhất, VPF thì vận động Cà Mau lên chơi lại nên cũng không thể gạt ra. Nếu bỏ một trong hai đội thì tội họ quá, còn vương thì cả VFF và VPF đều làm sai quy chế.