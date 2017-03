Vấn đề của bóng đá TP.HCM: Nói và hứa

Vòng 19 giải hạng Nhất: TP.HCM có thêm 3 điểm Do phải “dồn toa” để sân Thống Nhất đăng cai giải điền kinh quốc tế TP.HCM, chiều qua đội bóng của HLV Nguyên Chương phải tiếp Huda Huế sớm hơn các cặp đấu khác một ngày. Ở thế dựa lưng tường, TP.HCM bỗng chốc vớ được chiếc phao cứu sinh khi hàng thủ khách chơi như mơ ngủ, để chủ nhà ghi hai bàn ở những tình huống tưởng chừng đã kết thúc hiệp đấu. Cuối hiệp một, trung vệ Bruno mở tỉ số trước khi thần tài Jackson bất ngờ ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+4. Giành trọn 3 điểm giải tỏa cơn khát, TP.HCM (16 điểm) tạm thời đẩy Đồng Nai xuống vị trí cuối bảng xếp hạng. Ngoài trận đấu sớm kể trên, việc Hà Nội ACB có tiếp tục giữ được ngôi đầu bảng khi tiếp Cần Thơ sân nhà hay không là điều được giới hâm mộ thủ đô chờ đợi trong đợt ra quân chiều nay. Sau chuỗi năm trận thất bại liên tiếp, lòng tin của người Hà thành đã vơi đi quá nửa trước sự rệu rã bất thường của ứng viên sáng giá nhất lượt đi. Điều này càng làm cho nhiệm vụ của Cần Thơ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu bỏ túi thêm 3 điểm, đội bóng Tây đô sẽ đánh dấu sự trở lại của mình trong cuộc tranh đua lên chuyên. Việc Hà Nội ACB bất ngờ hãm phanh khiến cuộc đua thăng hạng trở nên hấp dẫn hơn khi Than Quảng Ninh giành ngôi á quân sau vòng 18. Đến làm khách sân Tây Ninh vòng này, chiến thắng là việc không khó đối với đội bóng vùng than khi chủ nhà mất liền hai trụ cột Nguyên Quân, Xuân Quyền thụ án thẻ. Ở ba cặp đấu còn lại Tiền Giang - Quảng Nam, TDC Bình Dương - Viettel, Đồng Nai - An Giang, lực lượng các đội khá cân tài ngang sức nên sẽ khó có bất ngờ xảy ra. MQ