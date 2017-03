Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Cái đầu…

Dấu ấn chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam từ những ngày đầu không do “bà đỡ” VFF mà do tự thân các CLB năng động tìm cách “cởi trói”, thoát khỏi cái bóng bao cấp của Nhà nước theo kiểu xã hội hóa. Mô hình đó thể hiện rõ nét tại Gia Lai và Long An, với hai CLB tạm gọi là chuyên nghiệp đầu tiên: HA Gia Lai và Gạch Đồng Tâm (sau này là ĐT Long An). Tôi còn nhớ sau khi hai đội bóng này tự mở ra cơ chế mới trong bóng đá Việt Nam, các vị quan chức từ Bộ, rồi đến Tổng cục TDTT và sau đó là LĐBĐVN đều cất công đến tận nơi tham quan mô hình chuyên nghiệp của bầu Đức và bầu Thắng.

Cách làm của hai ông bầu trên khác rất xa với cách “học” và “hành” của VFF trong suốt chặng đường dài 11 năm. Từ việc học các tổ chức đến tiếp cận những nền bóng đá tiên tiến theo kiểu “cỡi ngựa xem hoa” kết hợp du lịch, tham quan, hoặc mang tài liệu về và… để đó. Nguyên nhân một phần vì cách học và phần lớn vì họ không có đủ khả năng áp dụng do những con người làm bóng đá đấy đã ẩn mình quá lâu dưới cái bóng bao cấp.

Ngoài vài CLB được xây dựng theo mô hình gần đúng với chuyên nghiệp, còn lại số đông các CLB mọc lên như nấm sau cơn mưa nhưng phải thừa nhận đấy là “chuyên nghiệp giả hiệu”. Khi mà lập đội bóng nhưng không có lấy sân tập, nhà tập riêng, không có hệ thống đào tạo trẻ… thế mà vẫn có mác chuyên nghiệp.

Bầu Đức và bầu Thắng đi đầu trong việc “cởi trói” bóng đá thoát khỏi bao cấp. Ảnh: XUÂN HUY

Cả làng giơ tay sau khi nghe đề án chỉ được thực hiện có 2 giờ đồng hồ. Ảnh: XUÂN HUY

Chuyên nghiệp từ cơ sở là thế, còn ở tầm vĩ mô thì còn tệ hơn. Khi mà đến nay VFF không hề có chiến lược phát triển đúng nghĩa, không có hệ thống thi đấu ổn định, không có kế hoạch đào tạo nhân sự làm việc trong bộ máy chuyên nghiệp…

Thế nên mới có cảnh các ông bầu nổi lên làm “cuộc cách mạng bóng đá” vào dịp tổng kết mùa giải 2011. Nó khẳng định những nhà lãnh đạo bộ máy tổ chức, điều hành VFF đã không hoàn thành nhiệm vụ, bị bất tín nhiệm.

Thế nhưng thay vì bị loại trừ, các quan chức VFF lại khéo léo, đá quả bóng trách nhiệm ra chỗ khác, rồi tìm cách thỏa hiệp với cái mới, với những người đã làm “cuộc cách mạng bóng đá”. Và bỗng chốc, từ chỗ là những kẻ bị cho là thiếu tầm nhìn, bị người hâm mộ chỉ trích kịch liệt, họ đã trở thành những người giữ cương vị chủ chốt trong hệ thống điều hành bóng đá mới (ở đây có thể gọi là VPF) với danh nghĩa được thuê để lèo lái con thuyền sắp hạ thủy.

Bây giờ hỏi những nhà làm bóng đá Việt Nam đâu là đề án phát triển bóng đá chuyên nghiệp thì chắc chắn họ sẽ mang ra rất nhiều đề án và không có đề án nào được theo đến nơi đến chốn.

Vì thế mới có đề án tổ chức V-League chỉ mất 2 giờ đồng hồ để viết ra nhưng đọc lên thì cả làng giơ tay đồng tình rồi tất tả chạy theo với suy nghĩ: “Không theo thì các ông bầu đang có thế sẽ “đánh” chết!”.

Nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam ở chỗ cái đầu đấy có thể quay bất cứ hướng nào mà chẳng cần lộ trình gì cả.

MINH HÙNG