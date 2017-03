Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Chán là bỏ!

Việc XMXT Sài Gòn bỏ giải khi giải đấu chưa kết thúc khiến nhiều đội bị ảnh hưởng. Những danh hiệu cá nhân cũng bị ảnh hưởng mà rõ nhất là người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Samson (Hà Nội T&T). Nó khiến giải đấu lẽ ra có một đoạn kết vui vẻ nay lại trở nên dìu hiu như phiên chợ chiều.

Ngoài thiệt hại về tiền bạc của các đội, của ban tổ chức (BTC), của người hâm mộ việc bỏ giải còn làm thiệt hại đến kế hoạch và tương lai của nhiều đội bóng. Chẳng hạn, SL Nghệ An sau khi XMXT Sài Gòn rút lui đội mất trắng 6 điểm và xem như mất cơ hội tranh vô địch. Điều này cũng ảnh hưởng tới phần tài trợ mùa tới mà lẽ ra SL Nghệ An phải được nhiều hơn do hợp đồng có điều khoản thành tích của từng mùa. Ngoài ra, còn là thứ hạng, tài trợ, tiền thưởng của nhiều đội bóng khác nữa…

Bầu Thụy của XMXT Sài Gòn (bìa trái) đến với bóng đá dễ và bỏ bóng đá cũng dễ. Ảnh: XUÂN HUY

Sốc trước việc bị trừ 6 điểm, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SL Nghệ An nhận xét: “Việc BTC giải đưa ra quyết định trừ điểm, án kỷ luật không đúng thời điểm khiến nhiều đội rối tung”. May mà SL Nghệ An luôn có tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng, nếu như họ giãy nảy lên thì mọi chuyện sẽ chẳng biết ra sao.

Sau khi XMXT bỏ giải, chúng tôi thử đi tìm hiểu nhiều thành viên ban huấn luyện của các CLB khác thì họ đều lắc đầu ngao ngán và rất chia sẻ với đội SL Nghệ An. Thậm chí có người còn nói rằng: “Thôi như thế cho xong. Một đội bóng cứ dọa bỏ giải hoài thì cũng có ngày bỏ thật. Trước sau gì cũng bỏ mà!”.

Vấn đề không phải là một đội bóng bỏ giải kéo theo nhiều hệ lụy mà là bước tiếp theo của những nhà làm bóng đá sẽ như thế nào? Thời gian qua nhiều người lo lắng khi việc bỏ giải đấy bị chính những nhà điều hành nghiêm trọng hóa với việc xuống nước năn nỉ các ông bầu hoặc biện pháp xử lý tệ hại tiếp theo là quyết không xuống hạng.

Tại sao những nhà điều hành và VFF không nhìn vào sự thật là một số ông bầu đến với bóng đá không vì bóng đá mà chỉ dựa vào đấy để làm những điều có hại cho bóng đá? Thế nên mới có chuyện chán là bỏ.

Tại sao những nhà điều hành bóng đá và VFF cứ chấp nhận với cái vỏ chuyên nghiệp mà không chăm chút cho chất lượng của một CLB chuyên nghiệp.

Nếu các ông bầu đến với bóng đá vì bóng đá và vì người hâm mộ thì chắc chắn họ không bỏ bóng đá dễ như thế, để bóng đá Việt Nam và người hâm mộ phải giải quyết những hậu quả từ cái vỏ chuyên nghiệp…

TẤN PHƯỚC