Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Chợ chiều V-League

Các nhà chuyên môn mùa bóng nào cũng dám khẳng định chắc nịch “Ai nói giải sạch là nói dối!”. Chẳng hạn, không ai lý giải nổi ĐT Long An nằm ở đáy bảng bỗng hồi sinh sau hai trận thắng liên tiếp mà không có đội mạnh nào làm nổi. Kỳ khôi hơn nữa ở trận cầu tai tiếng Thanh Hóa thua ngược SL Nghệ An 2-3, người trong cuộc còn chơi trò tung hứng với nhau như diễn xiếc. Vài ngày sau sau khi lãnh đạo CLB Thanh Hóa và VFF cao giọng đòi HLV Lê Thụy Hải xin lỗi khán giả thì gió lắt léo đổi chiều. Ông Hải “lơ” bất chấp dư luận “ném đá” vẫn có cách “xỏ lỗ” cấp trên đẹp đến nỗi ông chủ tịch CLB Thanh Hóa phải xuống nước mời ở lại. Thế là màn bi hài kịch kéo lại và chẳng ai có lỗi sau trận cầu hư hỏng, chỉ có giới hâm mộ bị ăn quả lừa đắng nghét.

Cho nên bốn vòng đấu cuối mùa, khao khát sự trong sạch của người yêu bóng đá chỉ có trong một nền bóng đá lý tưởng như trong mơ. Cứ nhìn vào cái kiểu bao biện của các HLV cho nhiều cầu thủ siêu dự bị vào sân để… thua nhưng là cách đầu tư cho mùa sau thì rõ ràng là ngụy biện. Giới cổ động viên rất tinh ý trước sự lựa chọn hàng thật, hàng giả hay hàng gian và hậu quả sẽ khó lường với sự phẫn nộ khi chịu đựng mãi những lời dối gian.

Đồng Tháp có nhiều trận thua không hiểu nổi ở những buổi chợ chiều V-League. Ảnh: XUÂN HUY

Bốn lượt trận cuối, những trận đấu của các đội nằm trong nhóm an toàn và sắp trụ hạng chắc chắn sẽ bốc mùi khét lẹt. Ngay từ đầu mùa, Thanh Hóa và Đồng Tháp đã rêu rao mục tiêu trụ hạng và đây là thời điểm để chọn trận mà đá. Họ giàu lòng hảo tâm và rủng rỉnh túi điểm làm “từ thiện” trong khi cả làng đều chọn bạn mà chơi thì dại gì gồng mình lên đá cho mất bạn mùa sau.

Ngay cả SL Nghệ An cứ ngỡ khao khát vô địch sau chiếc cúp “mua” 10 năm trước thì vẫn lưỡng lự trước cửa thiên đàng như thử thách lòng kiên nhẫn của… nhà tài trợ.

V-League có vay, có trả. Muôn đời vẫn thế. Và khán giả luôn bắt gặp những cái nấc cụt nghẹn ngào. Đồng Tháp rất “chịu chơi” khi chấp nhận hứng cái thua ĐT Long An 1-2, lập kỷ lục thua SL Nghệ An 2-6, rồi phá kỷ lục thua Hà Nội T&T 1-7. SHB Đà Nẵng sắp giật cờ với trận đè bẹp SL Nghệ An 3-1 lại ngã gục 1-2 trước K. Khánh Hòa chục trận không biết thắng.

Rất nhiều đội cho mình cái quyền được thua và kiểu thua vùi dập lòng tự trọng như Thanh Hóa mà vẫn bình an vô sự thì đừng hòng V-League sạch!

Hà Nội T&T nuôi mộng giữ ngôi Hiện đội bóng của bầu Hiển chỉ còn kém đội đầu bảng SL Nghệ An 4 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu với K. Khánh Hòa. Các chuyên gia nhìn nhận ở các lượt trận cuối, cửa vô địch cho Hà Nội T&T rất rộng mở nhờ phong độ ổn định của dàn cầu thủ trụ cột. Bầu Hiển và thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn rất khao khát giữ ngôi như một cách “rửa” chức vô địch năm ngoái bị nhận diện là kém thuyết phục. Trong khi đó, SL Nghệ An có dấu hiệu đuối sức sau trận thắng hú hồn Thanh Hóa 3-2 lại gục ngã trước B. Bình Dương 0-1 ở sân nhà. Vì thế, cuộc đua đến ngôi vô địch còn rất gay cấn và nhiều khả năng trận đấu cuối mùa SL Nghệ An tiếp Hà Nội T&T là trận chung kết.

ĐĂNG HUY