Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Để lâu… hóa bùn

Đằng sau vẻ hào nhoáng với “Man xanh” Cả gia đình gồm cả vợ, con, họ hàng và bạn con của một quan chức VFF trên sân Mỹ Đình ngót khoảng 20 người xem “Man xanh” đá với đội tuyển khiến nhiều người “áy náy”. Nói như chính giới bóng đá là VFF rất cần những “lễ hội” như thế để xóa bớt phần kiện cáo làm mất mặt các quan chức. Trong khi đó V-League thì gần 2/3 chặng đường nhưng các CLB lại ở những trạng thái khác nhau. FLC Thanh Hóa thay ông chủ lập tức tạo những đột biến nhờ sự chịu chơi của bầu Quyết nhưng “bên ngoài” lại đang lo sự trồi sụt trên thương trường mà FLC có những lời ra tiếng vào khác nhau; Đồng Tháp sau giai đoạn 1 có lúc khủng hoảng vì nợ lương và những xào xáo trong nội bộ có cả chuyện cầu thủ đòi đưa CLB ra tòa; HA Gia Lai sau khi tìm được trận thắng sau chuỗi 990 phút không thắng đã bắt đầu cho đám trẻ cầm tiền thưởng như hồi bầu Đức mới học làm bóng đá đưa Kiatisak về; B. Bình Dương sau hai trận thua do nội bộ nhiều hơn do thực lực đã bắt đầu có những điều chỉnh cần thiết vào giai đoạn báo động đỏ… V-League sau 18 vòng bắt đầu có những khoản nợ trong và ngoài từ những CLB hoặc ông chủ của các CLB. Mới đây, sự ồn ào quanh đại hội cổ đông của một ngân hàng mà lãnh đạo VFF có chân lớn trong đấy cũng ảnh hưởng không ít đến những đội bóng có ông chủ vay tiền của ngân hàng này cùng dấu hỏi quanh các dự án. V-League hóa ra vẫn chưa thể nuôi được bản thân mình mà thay vào đó là sự sống mòn, sống nhờ vào các ông chủ có lòng hảo tâm khi đầu tư đội bóng hoặc vì lợi ích riêng với địa phương có đội bóng mà họ đầu tư. Hoàn toàn khác hẳn với Thai-League được đồng bộ hóa từ các CLB qua cách làm chuyên nghiệp để không phải thở bằng mũi người khác. Chả trách nhà tài trợ chính Toyota có “trách nhiệm” với V-League chỉ bằng 1/7 so với “trách nhiệm” cùng Thai-League. NGUYỄN HUY