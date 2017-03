Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Họp và hành

Chuẩn bị bốn vòng đấu cuối, Ban tổ chức (BTC) giải đã có cuộc họp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A83), Cục Điều tra tội phạm về TTXH (C45) nhằm phối hợp ngăn ngừa tiêu cực.

Cuộc họp đơn thuần chỉ là đánh giá về công tác an toàn, an ninh sau 19 vòng đấu và các phương án phòng ngừa tiêu cực, móc ngoặc như lo ngại khi giải vào thế cờ tàn. Những cuộc họp hình thức với những khẩu hiệu tuyên chiến khác hẳn với diễn biến thực tế trên sân và đáng để BTC giải xắn tay vào cuộc hơn là chỉ họp mà không hành.

Thực tế VFF có hẳn một tiểu ban an ninh phụ trách vấn đề phát giác và xử lý nhưng sau bao nhiêu năm những nghi án xảy ra dồn dập vẫn chưa có cách nào dọn dẹp. Mùa giải này, công tác phòng, chống tiêu cực còn ráo riết hơn với sự ra đời của Ban Tư vấn Đạo đức nhưng cái chính họ không có nhiều sự hợp tác và thậm chí còn bị vô hiệu hóa qua những hành vi phủ nhận của các nhà làm giải.

Chỉ có mỗi chuyện bóng trong hay bóng ngoài vạch mà giải quyết không xong và mất uy tín thì BTC hô khẩu hiệu chống tiêu cực cũng bằng thừa. Ảnh: QUANG THẮNG

BTC rảnh rang đến nỗi đã có một cuộc họp đề xuất đẻ thêm một hội đồng thẩm định chuyên môn để xác định trận đấu có hay không tiêu cực. May mà ý kiến bị bác bỏ bởi chức năng của cái hội đồng này không khác gì Ban Tư vấn Đạo đức. Cái chính là thời gian qua hoạt động của ban này không hiệu quả do tiếng nói của họ không được hưởng ứng hoặc bị “bịt” đi theo kiểu xấu chàng hổ ai.

Riêng về công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu gần đây thì bị buông lỏng và ngay cả khi sai phạm ở các sân rất rõ ràng thế mà BTC giải vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Chẳng hạn mới đây ở vòng 19, sân Bình Dương náo loạn khi các CĐV SL Nghệ An bất chấp an toàn tính mạng đã leo rào hoặc ngồi vắt vẻo trên tường khán đài rất nguy hiểm. Họ còn hùa nhau ném vật lạ xuống sân mỗi lần không hài lòng với quyết định của trọng tài… Lực lượng an ninh của sân Bình Dương đã rất vất vả ngăn và chặn những hành vi quá khích cả trong lẫn ngoài sân cỏ nên may mắn không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Xa hơn một chút ở vòng 18 trên sân Vinh, vẫn là khán giả Nghệ An xô ngã hàng rào và tái diễn cảnh bắc thang trèo vào sân coi “cọp” khiến có người gãy răng, sập sống mũi phải nhập viện nhưng BTC vẫn lặng lẽ cho qua như một lần vỡ sân trước đó.

Trên sân Thanh Hóa thì CĐV quá khích hăm dọa, ném vật cứng xuống tổ trọng tài và sau trận còn bao vây uy hiếp thế mà BTC sợ vì lỡ miệng phán trọng tài sai khiến chẳng dám ra án phạt…

Cái sảy của công tác buông lỏng chế tài với những sai phạm đã nảy cái ung đang diễn ra ở nhiều sân bóng khiến nhiều giới, đặc biệt là trọng tài rất lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiếc cho BTC có trong tay các ban bệ chức năng và công cụ hành pháp lại bất lực để nhiều đội vi phạm luật chơi rồi nhóm họp hô khẩu hiệu hơn là dám dùng biện pháp mạnh ngay từ đầu.

Đội khách Hà Nội T&T sợ sân Vinh không đảm bảo an toàn Đội khách Hà Nội T&T vừa gửi công văn đề nghị BTC sân Vinh tăng cường công tác an ninh bảo đảm an toàn cho mình trước, trong và sau trận đấu cuối tuần này lẫn một buổi tập làm quen sân. Sau sự cố sân Vinh rồi sân Thanh Hóa, sân Bình Dương, bây giờ các đội đi sân khách trong những trận căng đều lo ngại và chỉ biết trông chờ BTC quan tâm hơn.

CÔNG TUẤN