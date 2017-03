Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Mặt sau của chữ chuyên

Điểm chung của hai đội trên chính là nội lực yếu và còn một cái chung cơ bản nữa là… ít chịu chi.

Theo quy định của Hà Nội ACB, mỗi trận thắng các cầu thủ chia nhau 300 triệu đồng tiền thưởng. Một con số nhỏ lẻ quá khiêm tốn so với các đội bóng khác. Mãi đến sau này, khi Hà Nội ACB đối diện với nguy cơ rớt hạng, bầu Kiên mới thưởng vượt khung 500 triệu đồng. Tương tự, ĐT Long An mỗi trận thắng gom hết các khoản cũng ở mức 300 triệu đồng. Nếu tính tổng bảy trận thắng của ĐT Long An đến thời điểm này, cầu thủ chia nhau 2,1 tỉ đồng.

Bầu Thắng khẳng khái xem như ĐT Long An đã rớt hạng và ông cũng bày tỏ quan điểm nhất quán không rải tiền thưởng để “mua” động lực cầu thủ như các đội khác đang làm. Ông dẫn chứng từ việc này sẽ tạo một thói quen xấu cho cầu thủ cứ phải treo thật nhiều tiền mới đá.

Chỉ bốn trận cuối, Hải Phòng treo thưởng 10 tỉ đồng và tiền treo cũng đã kéo theo nhiều hệ lụy từ tác động ngoài sân cỏ. Ảnh: Quang Thắng

Những điều ông Thắng trần tình đang diễn ra nhan nhản ở V-League lẫn giải hạng nhất. Chẳng hạn, V. Hải Phòng bốn trận cuối treo mỗi trận thắng là 1,5 tỉ đồng và trụ hạng an toàn sẽ chia thêm 3 tỉ đồng nữa. Ngược đời một suất trụ hạng V-League có tiền thưởng cao gấp ba lần tiền thưởng cho chức vô địch V-League chỉ có giá 3 tỉ đồng, thử hỏi cầu thủ nào không gồng mình lên đá. Phải chạy ăn từng bữa như Bình Định mà mấy trận thắng cuối mùa đều phải chồng đủ tỉ bạc.

Căn cơ kiểu HP Hà Nội nhưng vừa có trận thắng ĐT Long An cũng chia nhau 2 tỉ đồng tiền thưởng. V. Ninh Bình mỗi trận thắng đều bỏ túi 1 tỉ đồng. Bầu Hiển thì luôn chi cho hai đội bóng SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T mỗi chiến thắng không dưới 1 tỉ đồng và “thu hoạch” trước mắt của ông là họ đang ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cho nên nhiều cầu thủ mới kháo nhau rằng mỗi trận thắng không tính bằng tiền tỉ (như ĐT Long An, Hà Nội ACB, Đồng Tháp có cùng giá 300 triệu đồng, hay NaviBank SG, Thanh Hóa là 500 triệu đồng) thì có khi… thua lại ấm túi hơn. Thậm chí, HA Gia Lai một thời đại gia của làng bóng khi lập kỷ lục thưởng 1 tỉ đồng trận thắng ĐT Long An đã bị nhiều đội phá sâu. Phố núi đã không còn là miền đất hứa, còn cầu thủ đã thòm thèm nhìn sang nhà hàng xóm rồi ì ạch đến cuối mùa mới trụ.

Trong những cuộc trà dư tửu hậu của các cầu thủ thì chuyện cân đong đo đếm tiền thưởng còn như một cái cách thể hiện bản lĩnh của đội mình.

Điều đáng nói là tiền thưởng ngập ngụa V-League nhưng tần suất các trận đấu bay mùi khét lại gia tăng đáng sợ. Nó kéo theo nhiều hệ quả đáng ngờ cho cả giới trọng tài bị lung lay và đến cả các giám sát cũng thiếu trung thực với tai nghe mắt thấy của mình.

Mặt trái của chữ chuyên kiểu Việt Nam hóa ra chỉ gói gọn vào sự nhìn nhận của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh là một nền bóng đá nghiệp dư lãnh lương cao mà thôi.

GIA HUY