Vấn đề của bóng đá VN: Các ông bầu đừng ra sân nữa…

Nếu không phải các ông bầu làm, giải sẽ không thể lập lại trật tự Mùa 2005 hàng loạt trọng tài, quan chức bị bắt vì đưa, nhận hối lộ nhưng đến những mùa sau “bệnh hối lộ” hoành hành bóng đá vẫn tái diễn. Mùa 2011 Hòa Phát Hà Nội bỏ luôn cả một hệ thống bóng đá chuyên nghiệp gồm các tuyến trẻ lên đến đội lớn vì mất niềm tin vào công tác điều hành. Cũng mùa giải này cơ quan an ninh đã lần ra một số trọng tài nhúng chàm nhưng không khởi tố. Thậm chí còn có thông tin một quan chức trong ban tổ chức đã chỉ đạo các trọng tài theo dây theo cánh của mình và đã được cơ quan chức năng ghi lại đầy đủ. Đấy cũng là giọt nước tràn ly khiến các ông bầu nổi lên đòi “nắm quyền”. Thực chất thì khi quyền trong tay các ông bầu, đã có một số việc làm được mà trước đây ở VFF biết hết nhưng không thể làm vì dây mơ rễ má ăn quá sâu trong công tác điều hành. Mùa năm nay công tác trọng tài có yếu nhưng phần “loạn” đã bớt nhờ Ban Trọng tài quyết liệt hơn và dám rũ bỏ những dây mơ rễ má trong “tổ chức” gọi là “quyền lợi nhóm”. Cũng mùa năm nay từ vòng 21, Ban Trọng tài đã loại hai trọng tài được cơ quan chức năng nhắc nhở là vi phạm những điều cấm kỵ trong đạo đức trọng tài. Việc nâng lương làm nhiệm vụ và phối hợp với cơ quan an ninh để “lọc” những trọng tài xấu làm ảnh hưởng đến nền bóng đá nếu không phải là VPF thì chắc chắn không thể đào xới được đến những trọng tài “ăn rễ” trong lợi ích nhóm. Hay việc phối hợp với cơ quan an ninh để khởi tố các cổ động viên Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí nếu không phải VPF quyết liệt làm thì cũng sẽ chìm xuồng như bao mùa trước. Đấy là cái được cần ghi nhận và hy vọng sau khi tái lập trật tự mà lâu nay có nhiều chỗ được xem là “vùng cấm” thì các ông bầu sẽ trả lại cho những người có chuyên môn thực thụ để tránh tiếng xấu “vừa đá bóng vừa thổi còi”. NG.NGUYÊN