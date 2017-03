Vấn đề của bóng đá VN: Không được thì “xù”

Trưởng đoàn Võ Hoàng Phong của Hùng Vương An Giang (HV An Giang) đã gửi đơn xin cho đội nghỉ chơi V-League vì đang gặp quá nhiều khó khăn. Giới bóng đá gọi đây là hành động “xù” thường thấy ở các đội bóng vào dịp cuối mùa. Chỉ có điều là đội HV An Giang mới đi hết lượt đi đã tỏ thái độ.

Động cơ của HV An Giang ngày càng gần hơn với việc giải tán đội, đặc biệt sau trận thua nặng đội xếp trên ĐT Long An 1-3 mà thầy trò Nhan Thiện Nhân không tiếc lời mắng tổ trọng tài xối xả.

Sau 11 trận đấu, HV An Giang không biết thắng và chỉ có một trận hòa, nằm dưới đáy bảng. Các học trò của ông Nhan Thiện Nhân đến thời điểm này cũng không còn động lực chiến đấu khi mỗi ngày đều nghe tin xấu về đội nhà. Trong lúc đó phí chuyển nhượng mà cầu thủ nhận được mới có 20%, lương thì không khá và thưởng thì không có.





Cầu thủ HV An Giang đang đứng trước nguy cơ “vô gia đình” khi ông chủ “xù” V-League với cớ bị xử ép, bất công… Ảnh: XUÂN HUY

Cái lý của HV An Giang đưa ra là nào là đội bóng non trẻ bị xử ép rồi tiếp theo là lẽ ra họ trụ hạng khi V. Ninh Bình bỏ giải thì nay lại phải đá play off vì đổi quy chế. Thêm vào việc VFF đẩy thời hạn thay thế, bổ sung cầu thủ lên sớm một tuần, trước cả giai đoạn hai giúp cho nhiều đối thủ mạnh lên càng làm HV An Giang cho rằng mình bị ép.

Và từ chuyện ấm ức do bị ép, HV An Giang tính đến chuyện bỏ giải.

Thực chất việc An Giang bỏ giải phần lớn do nội lực và tiềm lực tài chính của họ có hạn lẫn chưa sẵn sàng nhiều thứ khi góp mặt ở V-League sau 17 năm vắng bóng. VFF cũng đã tính đến việc HV An Giang bỏ cuộc giữa chừng nhưng rõ ràng với làn sóng bỏ giải và xóa sổ đội bóng đang là tín hiệu tiêu cực của một nền bóng đá.

