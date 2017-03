Vấn đề của bóng đá VN: Ngổn ngang V-League

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Tôi xem đây là án điểm với mức xử lý hết khung mới tạo ra sự răn đe, phòng ngừa nạn bạo lực sân cỏ. Bóng đá xấu xí sẽ làm mọi giới quay lưng”. Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường: “Đây là lỗi thô bạo khó phạt nhẹ hơn. Chúng tôi vừa ra thông báo khuyến cáo cầu thủ phải tôn trọng luật và tôn trọng đôi chân của nhau thì Đình Đồng lại đi ngược tôn chỉ”. HLV Nguyễn Hữu Thắng (SL Nghệ An): “Lỗi của Đình Đồng là không cố ý. Chúng tôi không dung túng cho bạo lực. VFF đã xem xét sự việc quan liêu rồi ra án phạt quá nặng khiến CLB chịu nhiều thiệt thòi. SL Nghệ An sẽ kháng án”. Cầu thủ Trần Đình Đồng: “Tôi rất khổ tâm khi vô ý làm chấn thương Anh Hùng cũng là một người em thân thiết hồi còn ở SL Nghệ An. Tôi đã vào bệnh viện thăm và xin lỗi cậu ấy”.