Vấn đề của bóng đá VN: Thách thức cho… Ban Trọng tài

Vòng 3 Super League nổi cộm về công tác trọng tài và trong vài ngày nữa, Ban Trọng tài (BTT) sẽ phải đưa ra chính kiến của mình về những sai phạm (nếu có) của các trọng tài.

Điển hình là phản ứng của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận thua 1-4 trên sân của CLB Hà Nội đã chỉ trích dữ dội trọng tài Bùi Quang Thông. Ông Tuấn đánh giá: “Trọng tài Thông có năng lực quá kém, không xứng đáng cầm còi ở Super League. Nếu như trọng tài mắc lỗi nhận định thì chúng tôi chấp nhận, còn đây là lỗi kỹ thuật. Tôi không nghĩ trọng tài có suy nghĩ lệch lạc nhưng theo luật, cầu thủ dùng tay chơi bóng ngăn cản bàn thắng phải là thẻ đỏ. Trường hợp Công Minh (CLB Hà Nội) bỏ bóng đá người phải cảnh cáo mà không hiểu sao trọng tài vẫn cho qua. Anh ta không đủ tư cách điều khiển Super League”.

HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhận xét tư cách đạo đức của trọng tài Thông qua việc cầu thủ của ông mách lại bị “vua sân cỏ” thách thức: “Mày muốn bị đuổi không, tao cho mày ra?”. Tuy nhiên, khi ông Tuấn hỏi thì trọng tài Thông bảo không nói thế. K. Khánh Hòa sẽ làm đơn kiến nghị lên BTT đề nghị làm rõ những tình huống đề cập và kiến nghị không được sử dụng trọng tài Bùi Quang Thông.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ trích và đòi tẩy chay trọng tài Bùi Quang Thông. Ảnh: XUÂN HUY

Đây không phải là lần đầu tiên các CLB phản ứng mạnh mẽ đòi tẩy chay trọng tài do bất bình và nghĩ trọng tài có cái nhìn thiên vị. Điều này thường khiến Hội đồng Trọng tài (trước đây) rất khó chịu và đặt họ vào tình huống khó xử rồi dễ chiều theo CLB. Chẳng hạn, SL Nghệ An ở mùa trước cũng đòi tẩy chay trọng tài FIFA Võ Minh Trí với yêu cầu Hội đồng Trọng tài không bố trí trọng tài Trí bắt các trận đấu của họ. Vẫn biết đấy là một đề nghị thái quá từ phía CLB nhưng cuối cùng Hội đồng Trọng tài buộc phải làm yên lòng nhiều giới ở trận “chung kết” SL Nghệ An - Hà Nội T&T đã đổi trọng tài Trí bằng Võ Quang Vinh.

Tương tự, HLV Mai Đức Chung năm ngoái cũng gửi công văn tẩy chay trọng tài Nguyễn Văn Quyết sau trận NaviBank SG sân nhà gặp SHB Đà Nẵng. Sau đó, Hội đồng Trọng tài đã xác định trọng tài Quyết sai và treo còi hai trận.

Vấn đề tồn tại của các mùa giải trước là biên bản ghi nhận của giám sát thường đánh giá trọng tài làm tốt nhiệm vụ nhưng sau khi soi băng hình thì rất nhiều trọng tài sai. Đỉnh điểm là phản ứng của HP Hà Nội (cũ) về trọng tài Trần Công Trọng trên sân Lạch Tray dẫn đến việc bầu Long bán luôn đội bóng. Trọng tài này cũng từng bị bầu Đức chỉ trích sau trận HA Gia Lai - SL Nghệ An và tuyên bố nghỉ chơi nếu gặp lại trọng tài Trọng. Sự bức xúc dồn nén của bầu Đức còn thể hiện trong một buổi hội thảo bằng giọng mỉa mai: “Mỗi mùa CLB tốn cả mấy chục tỉ đồng đầu tư nhưng vẫn sợ nhất là trọng tài”.

Chúng tôi không ủng hộ việc trọng tài sai lại bị các CLB cạch mặt và lớn tiếng chỉ trích nhưng qua đó cũng nói lên sự non tay lẫn khả năng chịu đựng sức ép của nhiều trọng tài. Đấy là thách thức lớn của BTT ở một mùa giải mà VPF luôn đề cao tinh thần sạch và đẹp bắt đầu từ đội ngũ trọng tài.

Trọng tài Bùi Quang Thông “đè ngửa” K. Khánh Hòa Ở trận đấu chiều 14-1, trọng tài Bùi Quang Thông đã cho chủ nhà CLB Hà Nội được hưởng quả phạt đền phút 40 (Timothy sút thắng mở tỉ số 1-0) như một cú “đè ngửa” đội khách K. Khánh Hòa. Điều này tạo nên sự phản ứng dữ dội của toàn đội K. Khánh Hòa, nhất là đội trưởng Tấn Tài và HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn. Truyền hình VTV2 quay đi quay lại rất rõ cả hai lần chạm bóng của hai cầu thủ K. Khánh Hòa từ pha sút phạt của Thành Lương đều không phạm lỗi và không chạm tay trong vòng cấm. 2 phút sau, cầu thủ Công Minh của CLB Hà Nội đá cao chân phạm lỗi với đối phương nhưng trọng tài Thông không tuýt còi. Toàn đội Khánh Hòa ức chế lại phản ứng dữ dội. Từ đầu mùa bóng 2012 đến nay, có hai trường hợp của trọng tài Kiều Việt Hùng (vòng 2 Cúp Quốc gia, Sài Gòn FC - K. Khánh Hòa) và Nguyễn Quốc Hùng (vòng 1 Cúp Quốc gia, B. Bình Dương - Lâm Đồng) có sai phạm và đều bị treo còi hoặc chuyển xuống hạng nhất. DUY ÂN

CÔNG TUẤN