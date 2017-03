Vấn đề của bóng đá VN: Thế cờ tàn ở V-League

V-League còn dài nhưng gần như an bài khi cuộc tranh chấp ngôi vô địch chỉ có Thanh Hóa và B. Bình Dương so kè trong khi HA Gia Lai chật vật chạy trốn suất rớt hạng trực tiếp với Đồng Nai.

B. Bình Dương thua chính mình

Khi bầu Đệ rút lui, Thanh Hóa có nhà đầu tư mới chịu chơi và chịu chi hơn. Bây giờ không có nhiều CLB thưởng to như Thanh Hóa sau bốn trận thắng liên tiếp, cầu thủ bỏ túi 2 tỉ đồng tiền thưởng. Đấy là động lực lớn cho bóng đá xứ Thanh với tham vọng đổi đời sau nhiều mùa V-League khó rớt hạng nhưng chưa bao giờ đủ sức tranh chấp ngôi vô địch.

Vẫn chưa thể khẳng định Thanh Hóa (34 điểm) đủ sức chạy nước rút với B. Bình Dương (32 điểm) bởi nội lực của họ không mạnh bằng dàn sao đất Thủ. Cái chính là yếu tố tinh thần khi đội bóng có chủ mới vừa chịu chơi vừa chịu chi trong giai đoạn tiếp quản khiến cầu thủ lên tinh thần so với B. Bình Dương có phần chủ quan.

Công Vinh và B. Bình Dương mới bị Thanh Hóa qua mặt trong khi HA Gia Lai phải lo trốn xuống hạng với phần còn lại của V-League. Ảnh: XUÂN HUY

Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ sau một cú trượt chân trên sân nhà (thua Sanna Khánh Hòa 1-2 trong thế 11 đánh 10) đã mất ngôi đầu rất đau. Giới hâm mộ quen hình ảnh một B. Bình Dương bách chiến bách thắng với đội hình là tuyển quốc gia thu nhỏ đã rất hụt hẫng vì cách ứng xử của nhiều vị trí trên sân bỗng dưng đánh mất mình.

Tai nạn của B. Bình Dương không lạ bởi dàn ngôi sao khi không nhìn về một hướng thì rất khó làm nên chuyện, như bao lâu nay từng tốn rất nhiều tiền mua cầu thủ giỏi nhưng khó trị, trừ mỗi HLV Lê Thụy Hải. Giá trị của ông Hải không phải vì ông quá giỏi về chuyên môn mà ở chỗ ông biết đặt cầu thủ vào đúng vị trí của mình, cả khi ngồi trên ghế dự bị.

Trên lý thuyết, những đội đứng sau như Hải Phòng (27 điểm), Than Quảng Ninh (27 điểm), SL Nghệ An (26 điểm), ĐT Long An (25 điểm) vẫn còn cửa tranh vô địch nhưng rất khó bởi sức người và sức của có hạn.

Cho nên B. Bình Dương không vô địch V-League mùa này là một sự mất mát lớn vì so với các đối thủ còn lại, họ mạnh hơn rất nhiều, trừ khi tự sụp lỗ chân trâu do chính mình tạo ra.

HA Gia Lai tính không bằng phần còn lại tính

Đội cuối bảng Đồng Nai sau trận hòa hú hồn 1-1 với SL Nghệ An thì ông Trần Bình Sự đã tính đến cửa đi chung kết ngược với HA Gia Lai (có cùng 10 điểm) và phần nào là Cần Thơ (13 điểm). Cách tính của ông Sự rất thực tế bởi so với nhóm trên như Đồng Tháp (17 điểm), QNK Quảng Nam (17 điểm) và SHB Đà Nẵng (19 điểm) thì đội Đồng Nai của ông khó lòng đọ sức.

HLV Trần Bình Sự đã nhìn ra trận quyết định cho cả mùa giải của Đồng Nai chính là gặp đối thủ HA Gia Lai ở vòng đấu áp chót và còn lại tùy trận mà chơi chứ không phải trận nào cũng là chung kết. Nó khác với cách chơi của thầy trò Guillaume suốt từ đầu giải đến giờ vẫn một kiểu và vẫn gồng lên chơi hết sức trong khi ai gặp họ lại cũng đè ra mà đá.

HLV Guillaume lâu dần đã nhìn nhận HA Gia Lai thua thiệt nhiều về yếu tố kinh nghiệm lẫn sức mạnh của dàn cầu thủ trẻ chưa đạt độ chín. Thêm vào đó, chấn thương của nhiều vị trí và lực lượng ngoại binh yếu kém đã gây ra nông nỗi 11 trận liền chưa biết thắng.

HA Gia Lai thất thế khi chỉ biết trông chờ vào nội lực của các cầu thủ trẻ đang sa sút tinh thần trong khi các đối thủ trực tiếp thì lại có nhiều đường binh với phần còn lại V-League trừ một HA Gia Lai đơn độc.