Vấn đề của đội tuyển VN: Không phải chuyện riêng Calisto

Calisto từ chối Thế Anh và Vũ Phong Ngày tập trung thứ hai của đội tuyển vào hôm qua, ba cầu thủ của Bình Dương đã xin về nhà. Calisto thông cảm với chấn thương của Đình Phước nhưng rất giận dữ với thủ môn Thế Anh xin nghỉ lo cho con mọn. Ông cho gọi bổ sung hai thủ môn Dương Hồng Sơn, Trần Đức Cường và tuyên bố khi nào mình còn làm HLV thì thủ môn Thế Anh sẽ không bao giờ được gọi. Đã hơn một lần Thế Anh có thái độ chán nản, không muốn lên tuyển do biết mình không có suất với Santos. Ông Calisto còn từ chối Vũ Phong muốn trở lại đá Cúp TP.HCM nhưng chỉ nhắn mà không lên tập trung do phải ở nhà chuẩn bị cưới vợ. Đã thế, lực lượng còn hao hụt khi Minh Đức và Đức Dương bị đau trong khi Như Thành, Công Vinh vẫn chưa có mặt do trễ chuyến bay. Hôm qua, HLV Lê Tuấn Long của Hà Nội ACB đã lên đội tuyển thay thế ông Mai Đức Chung bận tuyển quân U-23. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng đã được ông Calisto đồng ý cho ở lại Quy Nhơn dẫn dắt Đà Nẵng đá xong giải U-21 rồi mới lên. GH