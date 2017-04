Vấn đề từ đội Hoàng Anh Gia Lai: Cầu thủ lãn công?

Nói chung thì đấy là trận thua có mùi mà phía HAGL đang muốn làm rõ trong hoàn cảnh rối ren toàn đội.

Đã có thông tin nội bộ xì ra về sự thất thường của những cá nhân gốc Đồng Tháp như Duy Quang, Văn Pho, Việt Cường chơi không đúng sức mình để trực tiếp dẫn đến những bàn thua nhưng chỉ khoanh ba cầu thủ này lại như thế thì quá ác.

Cái dở của đội bóng là dở đều chứ không phải chỉ ba cá nhân trên và nó bắt đầu từ khi ông Chatchai quyết định rời đội bóng.

Cũng đã có thông tin rằng các cầu thủ HAGL lãn công khi đội từ Hải Phòng về lại Pleiku tập luyện. Đặc biệt là khi báo giới trích đăng thông tin bầu Đức tuyên bố “Sẽ thay máu lực lượng vào cuối mùa!”.

Cả tuần trước trận đấu với T&T Hà Nội, toàn đội gần như không chú tâm vào tập luyện. Sau khi ông Chatchai về Thái Lan, lại cũng có nguồn tin vào cuối mùa bóng này những người Thái ở HAGL cũng sẽ rời đội (!?). Ngay cả nhóm cầu thủ Đồng Tháp cũng thế khi nơm nớp lo sẽ bị đẩy đi.

Cả trận đá với T&T Hà Nội vừa qua, chỉ có Lee Nguyễn là chịu đá và đá nhiệt nhất. Sự nhiệt tình và đơn độc để rồi có lúc cầu thủ này nổi nóng và ức chế đến độ gây nên thẻ đỏ.

Tình cảnh của đội bóng phố núi đang rơi vào cái thế rất khó, khủng hoảng lực lượng do chấn thương, do thẻ phạt và sâu xa là những đợt sóng ngầm trong lòng nội bộ. Đã có những phản ứng ngầm với ban huấn luyện và cũng đã có những lời an ủi: “Các em đá cho anh chứ đâu phải đá cho ông X, ông Y...”.

Nếu vẫn còn lãn công, không thể bình ổn trước khi chơi nốt những trận còn lại và cầu thủ vẫn lo lắng cho số phận của mình thì không chừng HAGL sẽ rơi vào nhóm đi chung kết ngược.

Hai mùa lên ngôi vô địch, HAGL thành công vì tiềm lực tài chính và vì tất cả là một với quyết tâm cao. Bây giờ thì họ chỉ còn mỗi tiềm lực tài chính, mà cái đấy thôi thì không thể làm nên một đội bóng mạnh.