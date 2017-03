Văn Quyến dứt tình với Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An muốn Văn Quyến ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm. Nếu đồng ý, anh sẽ nhận mức lương tháng 10 triệu đồng trong năm đầu tiên, 20 triệu trong năm tiếp theo cộng thêm chừng 500 triệu “lót tay”. Tuy nhiên, cầu thủ này đã từ chối những điều khoản mà Sông Lam Nghệ An đưa ra. Ngay sau khi vụ thương lượng này đổ vỡ, Văn Quyến đã bị CLB xứ Nghệ đẩy xuống tập cùng đội trẻ từ tháng 11 và mọi khoản đãi ngộ của anh gần như bị cắt hết.

Chiều 2/1, Văn Quyến và lãnh đạo CLB đã có cuộc đàm phán cuối cùng về chuyện đi, ở. Theo đề nghị của Quyến, để có bản hợp đồng hai năm, Sông Lam Nghệ An phải trả cho anh 1,4 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành của đội bóng xứ Nghệ cho biết, đề nghị của Văn Quyến là điều không tưởng, quá sức của Sông Lam Nghệ An. Ông cũng nói rằng, hợp đồng của Văn Quyến đã chấm dứt từ ngày 31/12 và anh có thể đầu quân cho bất cứ đội bóng nào. Phía Sông Lam Nghệ An còn sẵn sàng tạo điều kiện cho Quyến ra đi cũng như giúp anh và đội bóng mới trong việc xin giảm án treo giò (Văn Quyến bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấm thi đấu từ tháng 3/2007 đến tháng 3/2010, do tham gia vào vụ bán độ ở SEA Games 2005).

Dễ dàng để Văn Quyến ra đi nhưng theo ông Chiêm, đội bóng nào muốn có anh vẫn phải thông qua Sông Lam Nghệ An, bởi đội bóng này đã mất công đào tạo từ khi tiền đạo này mới 12 tuổi. Ông nhấn mạnh rằng nếu CLB mới không liên hệ với Sông Lam Nghệ An, chắc chắn sẽ không có một cuộc chuyển nhượng nào xảy ra bởi đội bóng xứ Nghệ có đầy đủ chứng lý để ràng buộc dù đã hết hợp đồng.

Theo một số nguồn tin, Hoà Phát Hà Nội đã mời Văn Quyến ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm, tuy nhiên bản thân tiền đạo này chưa xác nhận thông tin đó.