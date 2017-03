Văn Quyết ghi bàn thắng quý như vàng cho Hà Nội T&T

Bầu Hiển ngồi trên sân của Than Quảng Ninh chắc hẳn phải rất hồi hộp vì đội bóng Hà Nội T&T của ông không thể mất điểm nào. Nó đồng nghĩa với việc thầy trò Chu Đình Nghiêm bị đánh bật ra khỏi tốp có huy chương và mất luôn ý nghĩa kỷ niệm 10 năm thành lập đội.

Than Quảng Ninh đúng là một đội bóng cứng cựa. Họ mất Xuân Hùng bị hai thẻ vàng ở phút 70 nhưng đội khách Hà Nội T&T vẫn không có cách nào chọc thủng lưới đối phương. Đến phút 89, Thành Lương bị thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội càng làm họ nguội đi hưng phấn.



Văn Quyết (10) trở thành người hùng ở trận quyết đấu Than Quảng Ninh có ý nghĩa như chung kết với bàn thắng quý như vàng.

Thế rồi khoảnh khắc thiên tài của Văn Quyết đã diễn ra đúng phút bù giờ cuối cùng 90+3, tiền đạo mang áo số 10 tung cú sút cận thành cực mạnh làm rách mành lưới Than Quảng Ninh.



Chức vô địch V-League 2016 gần như đã nằm trong tay Hà Nội T&T khi họ vẫn giữ vững ngôi đầu bảng và trận cuối chỉ còn tiếp Thanh Hóa không còn mục tiêu phấn đấu.

Trận cầu đinh Than Quảng Ninh tiếp khách Hà Nội T&T không khác gì trận chung kết của cả mùa giải khi cả hai có cùng 44 điểm. Đội bóng của bầu Hiển buộc phải thắng vì thành tích đối đầu kém hơn Than Quảng Ninh trong lúc Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đang ráo riết bám đuổi.

Không có Hoàng Vũ Samson do chấn thương, Hà Nội T&T kéo tiền đạo Gonzalo về chơi phòng ngự cầm chừng, chờ thời cơ phản công. Ngược lại, Than Quảng Ninh có lợi thế sân nhà và HLV Phan Thanh Hùng quá hiểu đối thủ suốt sáu mùa bóng cầm quân Hà Nội T&T.

Hiệp 1, Than Quảng Ninh chơi lấn lướt hơn và tạo ra một số cơ hội nhưng Hải Huy không tận dụng được, còn Dyachenko gần như “tàng hình”. Trong khi đó, Hà Nội T&T không có lấy một cú sút nguy hiểm về cầu môn đối phương vì các cầu thủ có khả năng gây đột biến như Văn Quyết, Thành Lương bị đeo bám chặt.

Đến hiệp 2, Hà Nội T&T mới cân bằng thế trận, đặc biệt là khi Gonzalo được trả về vị trí tiền đạo khiến hàng thủ Than Quảng Ninh phải cảnh giác hơn. Hai lần Văn Quyết có bóng cận thành đều nôn nóng dứt điểm không chuẩn xác.

Bên kia chiến tuyến, Than Quảng Ninh vẫn thiếu một chút tinh tế của các chân sút để đưa bóng vào lưới, dù cơ hội ăn bàn và quyết tâm có thừa.



Hà Nội T&T không còn gặp nhiều trở ngại ở lượt cuối chỉ gặp Thanh Hóa để lần thứ ba đăng quang V-League.

Đúng vào lúc hàng chục ngàn khán giả trên sân Cẩm Phả chuẩn bị bày tỏ sự nuối tiếc vì Than Quảng Ninh bị cầm hòa thì bất ngờ họ lại thua. Cú tung chân rất nhanh trong vòng cấm của Văn Quyết giữa rừng cái bóng áo xanh đã kết liễu tham vọng của thầy trò Phan Thanh Hùng.



Vượt qua trận cầu khó nhất mùa giải, không còn trở ngại nào có thể cản bước Hà Nội T&T sắp sửa lần thứ ba trong lịch sử trở thành nhà vô địch V-League.

Các trận đấu khác ở vòng 25 diễn ra chiều 11-9 chỉ là thủ tục. Hải Phòng dễ dàng hạ gục chủ nhà Long An 5-2 và SHB Đà Nẵng nhẹ nhàng qua mặt đội khách HA Gia Lai 3-1. Đáng nói nhất vẫn là cái thua bạc nhược 1-3 của chủ nhà B. Bình Dương trước QNK Quảng Nam. Các đội chủ nhà còn lại đều thắng như SL Nghệ An - Cần Thơ 4-2, Thanh Hóa - Sanna Khánh Hòa 2-1, Sài Gòn - Đồng Tháp 4-0.

Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (47 điểm); 2. Hải Phòng (47 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (46 điểm); 4. Than Quảng Ninh (44 điểm); 5. Thanh Hóa (42 điểm); 6. QNK Quảng Nam (39 điểm); 7. SL Nghệ An (34 điểm); 8. Sài Gòn (34 điểm); 9. B. Bình Dương (33 điểm); 10. Cần Thơ (33 điểm); 11. Sanna Khánh Hòa (33 điểm); 12. HA Gia Lai (30 điểm); 13. Long An (19 điểm); 14. Đồng Tháp (8 điểm).