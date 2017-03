Vào mùa tranh cử!

Trong khi đó, Phó Chủ tịch đương nhiệm Lê Hùng Dũng cũng vừa khẳng định không rút dù lịch sử các kỳ đại hội chưa bao giờ người của “cấp trên” giới thiệu mà rớt cả.

Giới bóng đá xôn xao hẳn lên khi nghe ông Dũng phát biểu rất mạnh trên các phương tiện truyền thông. Trước đó, ông Dũng lại được chính bầu Đức tiến cử bằng việc ủng hộ ra mắt và xem đấy là thông điệp của các doanh nghiệp làm bóng đá ủng hộ doanh nghiệp Lê Hùng Dũng. Lại cũng có thông tin nói rằng chính việc bầu Đức phát biểu rất mạnh trên nhiều tờ báo về việc lót đường cho ông Dũng cùng việc rình rang chuyện Arsenal qua Việt Nam để lấy điểm khiến “người của Bộ” tự ái và quyết phen này tranh cử đến nơi đến chốn.

Lần tranh cử này dự báo rất căng bởi nó là cuộc giằng co gay gắt giữa “người nhà nước” và doanh nghiệp làm bóng đá. Đấy là lý do mà những ngày qua, giới truyền thông cứ thay nhau trích lời của các quan chức nhấn mạnh việc bình bầu theo kiểu dân chủ đúng nghĩa với tổ chức xã hội, đồng thời đưa cả FIFA vào giám sát. Và tất nhiên Bộ VH-TT&DL cũng “nhột” với những phát biểu đấy nên lên tiếng chính thức là Bộ sẽ không can thiệp vào việc của Liên đoàn.

“Bộ cử người nhưng Bộ không can thiệp”, cụm từ đấy hai ngày nay được phân tích nhiều cùng những dấu hỏi. Bởi thực chất Bộ là đơn vị trên cả Tổng cục TDTT mà Tổng cục TDTT là cơ quan quản lý quản lý LĐBĐ VN về mặt nhà nước nên khó có thể nói rằng Đại hội VFF nhiệm kỳ VII không chịu ảnh hưởng từ Bộ. Và tất nhiên khi Bộ cử thứ trưởng của mình ra thì Bộ cũng sẽ không thể để mất mặt người của Bộ sau khi đã tính toán kỹ và thậm chí là cân đo đong đếm cả những lá phiếu ở đại hội.

Cuộc tranh cử lần này chắc chắn sẽ rất phức tạp và cũng rất thú vị khi một bên là vận động hành lang theo kiểu người nhà và quyền lợi đi kèm còn một bên là đếm cua trong lỗ nhằm tìm phần thắng trong vai trò bộ máy quản lý về mặt nhà nước.

Những ngày qua cũng có nhiều người bình luận rằng ông Lê Hùng Dũng “là ai” mà gan thế khi dám đấu với người của Bộ lại thuộc diện quy hoạch và có thân thế.

Lại cũng có người đặt dấu hỏi rằng chức chủ tịch VFF có gì mà họ tranh nhau kinh thế?

Nhiệm kỳ VII chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều bước ngoặt trong đó nóng nhất vẫn là chuyện “cá lên sàn”. Chuyện mà những ai nghĩ về kinh tế nhiều thì sẽ quan tâm hơn hết bởi nó thuộc dạng “cá lớn” và “sóng lớn”. Ngược lại thì phần quản lý nhà nước các tổ chức Liên đoàn dù khi tuyên bố có ranh giới nhưng đến lúc thực hiện thì vẫn còn nhập nhằng theo kiểu “áo mặc sao qua khỏi đầu”.

Mùa tranh cử này chắc chắn sẽ là mùa khốc liệt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam bởi chuyện ai lên hay ai thắng cũng sẽ là câu trả lời cho câu chuyện về cơ chế quản lý với tổ chức xã hội.

Riêng cá nhân tôi lại mong một chủ tịch có tầm và có tâm theo kiểu là người đọc ra được, giám sát được và giải quyết được những vấn đề của một bộ máy lẫn kết hợp những người tài lại để phát huy mạnh nhất tổ chức xã hội. Điều mà những tuyên bố khi tranh cử vẫn ít thấy được đề cập mà thay vào đó chỉ là làm và kiếm tiền…

NGUYỄN NGUYÊN