“Vào trận rồi đấy!”

19 giờ hôm nay (6-12), tại sân vận động chính ở Korat sẽ bùng lên ngọn lửa SEA Games 24. Điểm nhấn quan trọng của buổi lễ là chương trình nghệ thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ tập trung quanh ba chủ đề “Tinh thần - Hữu nghị - Chào mừng” do hơn 8.000 ca sĩ, vũ công, nhạc công tham gia biểu diễn. Chương trình chia làm tám phân đoạn, mỗi phân đoạn có khoảng 1.000 nghệ sĩ trình diễn. Giữa mỗi phân đoạn là các màn bắn pháo hoa từ ba đến năm phút. Theo Tổng đạo diễn Supawat Jongsiri, lễ khai mạc SEA Games 24 tiêu tốn khoảng hai triệu USD và là lễ hội hoành tráng nhất tại Thái Lan hơn cả Chiang Mai 1995 và Asian Games 1998. Ca sĩ Tata Young sẽ cất cao bài Rhythm of the winner - bái hát chính thức của SEA Games 24. AQ