VCK bóng đá U-15 quốc gia: PVF đoạt chức vô địch

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Nguyễn Vũ Tín, tận dụng thành công đường chuyền như đặt của đồng đội Hồ Minh Dĩ ấn định chiến thắng. Mặc dù thi đấu rất hay trước PVF nhưng Viettel không thể chạm tay vào cúp vô địch do kém may mắn. Phút bù giờ, Thế Tài có pha đánh đầu thủng lưới PVF nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do tiền đạo này rơi vào thế việt vị.

Lần thứ hai liên tiếp lên ngôi, thầy trò Nguyên Chương giành cúp vô địch và phần thưởng 50 triệu đồng. Với vị trí á quân, Viettel được thưởng 30 triệu đồng. Hai đội bị loại ở bán kết Đồng Tháp và Sơn Tây đồng hạng ba nhận 25 triệu đồng/đội.

Ngoài chức vô địch, PVF độc chiếm luôn hai danh hiệu cá nhân. Cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Vũ Tín, thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết thuộc về Phan Văn Biểu.

MQ