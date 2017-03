VCK giải bóng chuyền toàn quốc 2009: Bắt mạch VCK

Vòng chung kết diễn ra chiều nay gồm Bình Điền Long An, Vital Thái Bình, Bộ tư lệnh Thông tin, Vietsovpetro (nữ) và Hoàng Long Long An, Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Sao Vàng Biên phòng (nam), tám đội bóng khác sẽ phải thi đấu trụ hạng là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Vật liệu xây dựng Biên Hòa, Bến Tre, Quân đoàn 4 (nam) và Quảng Ninh, Truyền hình Vĩnh Long, Sông Mã Thanh Hóa, Phòng không Không quân.

Vòng chung kết sẽ gay go hơn và cũng khó dự đoán hơn, bởi nó cũng sinh tử như thể bức tranh ở V-League, chỉ khác là không có những tì vết như bên đó.

Điểm binh

Cặp Thể Công-Tràng An Ninh Bình tương đối dễ đoán. HLV Nguyễn Mạnh Hùng và học trò có đủ khả năng mơ giấc mơ hoa. Họ có một ê-kíp cực kỳ ăn ý và đang ở đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ: Hữu Hà đang rất sung, anh đánh hay đến mức át vía “oanh tạc cơ” khi Tràng An Ninh Bình thắng Sanest Khánh Hòa 3-0, thắng Sao Vàng Biên phòng 3-2. Cặp ngoại binh Thái cùng tên Supachai một tinh khôn trên lưới, một là “búa máy” sau vạch 3 m và tay chuyền hai Giang Văn Đức giỏi điếu đóm, nâng niu từng quả bóng cho đồng đội. Vì thế, tôi tin Tràng An Ninh Bình chắc thắng dù Thể Công đã vào được bán kết nhờ truyền thống.

Cặp Hoàng Long Long An-Sao Vàng Biên phòng khá gay go. Cầu thủ Long An cao, khỏe, dàn chắn hay nhất giải, song thiếu chủ công Ngô Quang Khánh, Sao Vàng Biên phòng như “nghé mới sinh” nên chơi rất máu, quyết xả thân lấy điểm. Tuy thế, cơ hội là 55-45.

Phái đẹp cũng hai cặp đấu nhưng dễ đoán hơn. Cặp Bình Điền Long An-Vietsovpetro dễ thấy Ngọc Hoa, Diệu Châu sẽ trên cơ. Họ đồng đều và nhất là mùa này thêm hai ngoại binh, một Thái, một Trung Quốc chơi rất hay. Nhất là Wang chơi rất khó chịu. Còn cô gái Thái Lan thì cũng tay chiêu mà điểm rơi hay hơn hẳn Diệu Châu. Cặp Bộ tư lệnh Thông tin-Vital Thái Bình là 50-50. Bộ tư lệnh Thông tin đồng đều hơn và nhóm trẻ như Minh (9), Trang (6) đang lên. Trong khi đó, Vital Thái Bình tuy có bổ sung tay đánh Zutarat (mùa trước ở Hải Dương) nhưng lại kém hẳn khâu phòng thủ nhất là vị trí libero còn non. Có lẽ chỉ có phép màu, Vital Thái Bình mới lọt vào trận cuối cùng.

Chung cuộc

Giải nam, nhiều cơ hội Tràng An Ninh Bình gặp Hoàng Long Long An. Cầu thủ đất Hoa Lư bốc lên sẽ có cơ hội lấy cúp. Nguyễn Hữu Hà sẽ là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải và sẽ là hy vọng ở SEA Games 25 của bóng chuyền Việt Nam. Tất nhiên khi ấy Hà sẽ đứng đối cầu với “oanh tạc cơ” họ Ngô.

Giải nữ, Bình Điền Long An đang tràn đầy cơ hội đăng quang, bất kể họ gặp đội nào trong trận chung kết. Danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất khó lọt tay Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Tuy thế, về lâu dài, danh hiệu (nếu có) đó cũng chấm dứt triều đại Long An ở giải nữ, vì lực lượng kế thừa đã cạn ngoài một libero Kim Liên rất máu lửa mới tròn 16 tuổi.

Riêng vấn đề đội bóng nào xuống hạng, xin khất được bàn đến bằng một bài viết khác trong số gần đây.