VCK U-21 báo Thanh Niên: Trọng tài “bẻ còi”

Tuy nhiên, trận này đã xảy ra tình huống hy hữu “bẻ còi” của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu. Phút cuối hiệp một, Đức Tài (HAGL) ham bóng, trên đà lao xuống va chạm hậu vệ đối phương và bị trả đũa, ngã trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Cầu thủ Bình Định phản đối, bỏ ra khỏi sân. Tình huống gay cấn sau đó được giải quyết khi trọng tài thứ tư bước vào cùng hội ý và cuối cùng còi bị “bẻ”.

Thắng trận 2-1, HAGL giành ngôi đầu bảng B, chắc suất vào vòng sau.

Trận đấu trước đó, Megastar Nam Định thắng Đồng Tâm Long An 1-0 ở phút thứ 10 do công của Hữu Khôi. Do bại trận ở lượt đấu trước nên sau trận thua thứ hai, Đồng Tâm Long An chia tay giải.

XUÂN HUY