VĐV 14 tuổi lại phá kỷ lục của Ánh Viên

Phương Trâm có thế mạnh ở các cự ly ngắn. Ảnh: Đức Đồng.

Tối 19/10, giải bơi VĐQG kết thúc tại Đà Nẵng. Tâm điểm của buổi thi chung kết tối qua là nội dung bơi 50m tự do. Đây là nội dung bơi ngắn và có sự góp mặt của Ánh Viên cùng Nguyễn Diệp Phương Trâm , người được đặt biệt danh là “tiểu Ánh Viên”. Trước đó hai ngày, Phương Trâm từng đánh bại Ánh Viên và phá kỷ lục của đàn chị ở nội dung 50m bơi bướm.

Đúng như những gì chờ đợi, hai VĐV so kè quyết liệt và một lần nữa, Phương Trâm chứng tỏ sức mạnh ở nội dung ngắn để giành HC vàng, với thành tích 26 giây 37. Kình ngư 14 tuổi nhanh hơn 0,35 giây so với Ánh Viên, đồng thời phá luôn kỷ lục quốc gia do chính VĐV Quân đội lập tại Đại hội TDTT toàn quốc thang 12/2014 (26 giây 70).

Dù thất bại trước đàn em ở nội dung ngắn, ở các cự ly trung bình sở trường, Ánh Viên đều chiến thắng để đoạt thêm ba HC vàng. Các nội dung là 200m bướm (2 phút 13 giây 79), 400m hỗn hợp cá nhân (4 phút 48 giây 73) và 200m tự do (2 phút 2 giây 07).

Ánh Viên trở thành VĐV hay nhất giải với 16 HC vàng và ba HC bạc. Ảnh:Đức Đồng.

Với thành tích trên, Ánh Viên giúp Quân đội nhất toàn đoàn với 16 HC vàng, năm HC bạc và hai HC đồng. Trong đó, Ánh Viên đoạt cả 16 HC vàng và ba HC bạc.

Đoàn TP HCM với sự xuất sắc của Phương Trâm, Duy Khôi, Lâm Quang Nhật đã xếp ở vị trí thứ hai với 15 HC vàng, sáu HC bạc và sáu HC đồng. Chủ nhà Đà Nẵng xếp vị trí thứ ba với năm HC vàng - tất cả đều do VĐV Hoàng Quý Phước giành được.

Theo Đức Đồng (VNE)