VĐV cụt chân chạy nhanh hơn ngựa

Pistorius bỏ cách chú ngựa đua.

Cuộc đua một - một diễn ra ở rạp xiếc ngoài trời Aspire Zone, Doha, với tên gọi Run Like The Wind (chạy như gió). Nó nằm trong chương trình Definitely Able nhằm mục đích tôn vinh vai trò của VĐV khuyết tật trong thế giới thể thao.