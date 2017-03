VĐV khuyết tật bị giữ lại vì “tung tin đặt bom”?

Sự kiện hi hữu xảy ra chiều 12-12, khi đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam (TTNKT VN) chuẩn bị đón chuyến chuyên cơ Vietnam Airlines sang Indonesia tham dự Para Games 6. Cho rằng Cao Hồng Sơn tung tin dọa có bom, VĐV quần vợt này đã phải ở lại làm việc với cơ quan an ninh trong lúc chiếc chuyên cơ chở đoàn TTNKT VN cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

Thuật lại sự việc, ông Sơn cho biết: “Khi tôi làm xong mọi thủ tục và ngồi trên máy bay, nhân viên an ninh mới đến và yêu cầu tôi mang hành lý xách tay rời khỏi máy bay. Lấy lý do tôi tung tin đặt bom có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay, an ninh sân bay giữ tôi lại làm việc. Tôi khẳng định mình không có nói từ nào liên quan đến bom mìn trong thời gian lưu lại Tân Sơn Nhất. Sau đó, VĐV Sơn còn kết luận: “Theo tôi, việc này do ông Vũ Thế Phiệt - trưởng đoàn TTNKT VN không muốn tôi sang Indonesia thi đấu” (!?).

VĐV Cao Hồng Sơn thanh minh mình không đe dọa có bom trên chuyến bay (ảnh trái) và giấy hẹn của Cảng vụ Hàng không miền Nam. Ảnh: MINH QUANG

Sau khi bị đưa ra khỏi máy bay, tại văn phòng Cục Hàng không Việt Nam - Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cao Hồng Sơn bị xét hành lý, bị lập biên bản với nội dung “Tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn cho chuyến bay”. Tuy nhiên, ông Sơn không đồng ý ký vào biên bản và khẳng định ông biết luật hàng không và là đại diện VĐV TTNKT VN nên ông rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói và biết thế nào là vi phạm luật đe dọa chuyến bay của hàng không Việt Nam. Sau đó, ông Sơn bị lực lượng an ninh áp tải khỏi khu vực sân bay, kèm theo giấy hẹn trở lại giải quyết vụ việc. Điều ngạc nhiên là trong giấy hẹn đấy của Cảng vụ Hàng không miền Nam không nói rõ cụ thể ngày nào đến giải quyết (xem ảnh).

VĐV Cao Hồng Sơn bức xúc: “Mang tiếng là trưởng đoàn nhưng ông Vũ Thế Phiệt không cùng ở lại giải quyết vụ việc, không có trách nhiệm với VĐV của mình mà chỉ ký vào biên bản cho rằng tôi vi phạm nội quy sân bay. Cá nhân tôi nghĩ ông ấy làm thế vì động cơ cá nhân và không muốn tôi tham dự trong đoàn TTNKT VN. Ông rất thản nhiên khi cả đoàn đều đi mà chỉ mình tôi ở lại và xem như đấy là việc thường tình…”.

Trao đổi với chúng tôi về nhận xét trên, trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt cho biết: “Không có chuyện tôi trù dập và muốn VĐV Cao Hồng Sơn ở lại. Việc Sơn dọa có bom mìn là chính xác. Tôi biết được sự việc khi an ninh sân bay đến tìm vào trao đổi với tôi. Theo an ninh sân bay, trong lúc chuyển hành lý từ chuyến bay nội địa (Hà Nội - TP.HCM) sang chuyên cơ đi Indonesia, Sơn có lời qua tiếng lại với nhân viên hải quan, đồng thời có nói gì đó liên quan đến bom mìn. Xét thấy sự việc có thể ảnh hưởng đến an toàn cho chuyến bay, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã giữ Sơn lại, yêu cầu làm rõ mọi việc…”.

Được biết tại Para Games 6, đoàn TTNKT VN thi đấu bảy môn và Cao Hồng Sơn là VĐV thương tật tham dự môn quần vợt. Do khả năng tranh chấp huy chương rất thấp nên Sơn được chuyển qua đăng ký tham dự theo diện xã hội hóa. Cao Hồng Sơn là người duy nhất được Sở VH-TT&DL TP Hà Nội cử đi nhưng đáng tiếc là cuối cùng Sơn phải ở lại và gặp những rắc rối đáng tiếc.

