Vé chợ đen trận tuyển Việt Nam-Arsenal xuất hiện sớm

Hôm qua là ngày đầu tiên VFF chính thức trả vé qua đường công văn cho các đơn vị. Vé sẽ tiếp tục được VFF trả trong ngày hôm nay, với tổng số vé cả hai hôm là 9.000 vé. Đúng như dự đoán, đây chính là cửa tuồn vé ra ngoài chợ đen dễ dàng nhất, khó kiểm soát nhất.

Trong ngày hôm qua, vé chợ đen đã xuất hiện dày đặc trên mạng. Cơn sốt vé cũng bắt đầu tăng đáng kể, khi vé khán đài A có giá cao nhất 1,5 triệu/vé được đẩy lên gấp đôi, thậm chí gấp 3. Ngoài ra, giá vé thấp nhất là 400.000 đồng cũng được giao bán với mức trên dưới 1 triệu đồng.

Giá vé chợ đen hứa hẹn sẽ rất nóng





Dù có nhiều người giật mình khi mức giá vé được đẩy lên cao ngay trong ngày đầu tiên xuất hiện trên thị trường, tuy nhiên nhiều khả năng những ngày tới, giá vé còn cao hơn nữa, khi người hâm mộ bắt đầu chú ý nhiều hơn tới trận giao hữu.

Không chỉ có vé xuất hiện trên mạng, tại khu vực sân Hàng Đẫy, phe vé cũng đã hoạt động công khai. Chiều qua, hàng chục phe vé xuất hiện với những tập vé đủ mức giá trên tay. So với mức giá trên mạng, giá của các phe vé sân Hàng Đẫy “mềm” hơn. Điều đáng nói, các phe này sẵn sàng thu mua vé với số lượng lớn, chuẩn bị cho một phi vụ làm ăn được dự báo sẽ kiếm lời sắp tới.

Việc kiểm soát và hạn chế nạn phe vé gần như không thể với BTC và VFF. Gần như chắc chắn trong ngày hôm qua, sau khi các đơn vị nhận vé qua đường công văn, đã tuồn vé ra chợ đen, hoặc chính họ trở thành những con buôn.

Với việc vé chợ đen xuất hiện sớm và được giao với giá khá “chát”, vài ngày tới, không khí mua bán vé sẽ rất “nóng”, nhất là sau khi VFF và BTC bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ trên sân Mỹ Đình trong ngày 7/7.

Thông tin từ BTC, sẽ có gần 40.000 vé được phát hành cho trận đấu này, cụ thể là 39.400 vé (khoảng 3.500 vé mời). Có 4 mức giá vé là: 400.000 đồng, 700.000 đồng, 1 triệu đồng và 1.5 triệu đồng. Trong đó, loại vé 400.000 đồng sẽ ở khu vực khán đài C, D, có số lượng 12.000 vé. 7.000 vé loại 700.000 đồng ở hai bên cánh tầng 5 của khán đài A, B. 11.000 vé loại một triệu đồng ở khu vực giữa tầng 5 khán đài A, B và hai bên cánh tầng hai khán đài A, B. 6.000 vé loại 1,5 triệu đồng nằm ở giữa khán đài A và B. Nếu bán hết vé (chắc chắn sẽ là như thế), tổng số tiền BTC dự kiến thu được khoảng 29,7 tỷ đồng.

Được biết, Arsenal đã yêu cầu phải bán vé 1 tháng trước khi Arsenal có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, do lo ngại vé bán ra sớm sẽ xuất hiện vé giả, nên phía Việt Nam đã đề nghị được lùi lại muộn hơn. Để chống vé giả, vé được in tại Nhà in Bộ Công an và có tem phòng chống vé giả.

Ngoài vấn đề phát hành vé, chống vé giả, BTC cũng quan tâm đặc biệt tới khâu đảm bảo an ninh trong lúc bán vé, nhất là khi chắc chắn sẽ có một lượng đông đảo dân phe vé luôn nhạy cảm với cơ hội “kiếm ăn”.

Theo Lê Cường - Kim Anh (Dân trí)