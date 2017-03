Vettel giành chiến thắng quan trọng tại GP Brazil

Sebastian Vettel mừng chiến thắng chặng. Ảnh: AFP.

Hoàn thành 71 vòng đua tại Interlagos với thời gian 1 giờ 33 phút 11,803 giây, Vettel lần thứ tư giành chiến thắng chặng trong mùa giải năm nay. Sau Grand Prix Brazil, tay đua người Đức vươn lên thứ ba trên bảng vị trí cá nhân với 231 điểm và kém người dẫn đầu 15 điểm. Vettel đánh giá cao chiến thắng tại Interlagos “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, mọi việc không hề dễ dàng khi phải xuất phát ở phía lề đường bất lợi nhưng tôi vẫn có được sự khởi đầu tốt đẹp. Sau đó khoảng cách với nhóm sau và tốc độ được tôi kiểm soát hoàn toàn. Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi của toàn đội sau những gì xảy ra tại Hàn Quốc".

Bắt đầu cuộc đua ngay sau Nico Hulkenberg (Williams) - tay đua trẻ bất ngờ giành pole, bộ đôi Red Bull tận dụng tối đa sự non nớt kinh nghiệm của tài năng trẻ người Đức để lần lượt vượt qua ngay tại các góc cua số 1 và số 4 ở vòng đầu tiên. Sở hữu chiếc RB6 mạnh mẽ, hai tay đua của Red Bull liên tục lập fastest-lap để bỏ xa nhóm còn lại. Ở phía sau, Fernando Alonso (Ferrari) mau chóng tận dụng sai lầm của Lewis Hamilton (McLaren) khi mở cua rộng tại góc cua số 4 để vượt qua đối thủ người Anh ngay tại vòng 2 và chiếm vị trí thứ tư.

Tuy nhiên sau đó Alonso và Hamilton loay hoay với hàng loạt nỗ lực hoàng vượt qua Hulkenberg nên bị bộ đôi Red Bull bỏ xa với khoảng cách gần 10 giây. Mãi tới vòng thứ 7 và 13 sau khi rất vất vả hai tay đua từng vô địch thế giới mới có thể vượt qua được tài năng trẻ của Williams. Sau khi vào pit thay lốp, hàng loạt chiếc xe bị bắt vòng gây cản trở khiến Hulkenberg và Robert Kubica (Renault) bị mắc kẹt lại ở nhóm sau. Lúc này Jenson Button (McLaren) và Nico Rosberg (Mercedes GP) cùng Kamui Kobayashi (BMW) lợi dụng cơ hội để lọt vào top 10.

Ở phía trên, Vettel giữ khoảng cách ổn định tầm 2 giây với Webber. Dù rất cố gắng nhưng việc bị cản trở bởi những chiếc xe chậm chạm cùng trục trặc ở hệ thống tản nhiệt khiến Webber không thể áp sát người đồng đội. Lúc này cuộc đua khá buồn tẻ khi khoảng cách giữa các chiếc ở nhóm đầu khá lớn.

Mãi tới khi xe an toàn xuất hiện trên đường đua tại vòng 51 sau vụ tai nạn của Viantonio Liuzzi (Force India) cuộc đua mới được hâm nóng đôi chút. Bộ đôi McLaren lúc này đang xếp thứ 4 và thứ 5 tranh thủ vào pit thay bộ lốp mới hòng tạo đột biến sau khi xe an toàn rút lui. Tuy nhiên tình trạng xe bị bắt vòng gây cản trở khiến không có thay đổi lớn nào diễn ra. Hai chiếc RB6 tiếp tục gây ấn tượng khi vẫn lập được fastest-lap. Mãi tới những vòng cuối, Alonso mới có thể thu hẹp khoảng cách với bộ đôi Red Bull khi cuộc đua gần như đã an bài.

Vettel cán đích với khoảng cách an toàn 4,243 giây ngay trước người đồng đội Webber. Chiến thắng một-hai tại Interlagos giúp Red Bull sớm giành giải thưởng vô địch cho tập thể. Tay đua người Australia giải thích việc anh không thể áp sát Vettel “Động cơ của tôi rất nóng trong nửa cuối cuộc đua do đó tôi phải tập trung vào việc giữ chân Fernando. Chức vô địch tập thể khẳng định những nỗ lực phi thường của Red Bull. Chúng tôi đang chạy đua hết sức công bằng với hai đội đua khổng lồ Ferrari và McLaren.”

Trong khi đó Alonso - tay đua về đích thứ ba - thừa nhận anh không thể theo kịp bộ đôi Red Bull tại Interlagos: “Tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian ở những vòng đầu. Khoảng cách 10 giây quá khó để san bằng. Về mặt tốc độ chúng tôi tương đương nhau. Sau khi xe an toàn xuất hiện, chúng tôi đã có một chút cơ hội nhưng sáu hay bảy chiếc xe bị bắt vòng khiến tôi không thể làm gì hơn. Về mặt điểm số, tôi đang rất hạnh phúc.”

Tay đua dẫn đầu bảng vị trí cá nhân với 246 điểm hẹn gặp lại và đọ sức cùng hai tay đua Red Bull tại Abu Dhabi (chặng đua cuối cùng của mùa giải 2010) “Xin chúc mừng Red Bull, có được chức vô địch đồng đội là một thành tích tuyệt vời nhưng tất cả sẽ thấy Ferrari có thể làm những gì tại Abu Dhabi.”

Ở phía sau, dù rất nỗ lực nhưng Hulkenberg chỉ đủ sức về đích thứ 8 ngay trước Kubica và Kobayashi. Ngay trước anh là những chiếc xe của McLaren (Hamilton, Button) và Mercedes GP (Rosberg, Schumacher). Chỉ về đích thứ 5, Button chính thức đánh mất cơ hội bảo vệ danh hiệu quán quân thế giới, tay đua người Anh đang kém Alonso tới 47 điểm trong khi chỉ còn một chặng đua phía trước.

Người đồng đội của Button, Hamilton gần như không còn cơ hội đăng quang khi kém người dẫn đầu tới 24 điểm. Có lẽ bộ đôi McLaren chỉ đủ sức là tác nhân cản trở tới cuộc đua giữa Red Bull và Ferrari. Hôm qua cũng là một ngày buồn với các tay đua chủ nhà. Cả bốn tay đua mang quốc tịch Brazil đều không giành được điểm. Hai ngôi sao được kỳ vọng nhất là Rubens Barrichello (Williams) và Felipe Massa (Ferrari) đều gây thất vọng khi gặp nhiều sự cố dù có vị trí xuất phát thuận lợi.

Như vậy, với 25 điểm giành được tại Interlagos, Vettel đã vượt qua Hamilton để vươn lên vị trí thứ ba với 231 điểm. Tay đua người Australia của Red Bull, Webber đứng thứ hai với 238 điểm và điểm kém Alonso, tay đua dẫn đầu 8 điểm. Cuộc đua giờ chỉ còn là sự cạnh tranh giữa hai tay đua của Red Bull và ngôi sao từng hai lần vô địch thế giới Alonso. Tay đua người Tây Ban Nha đang nắm quyền tự quyết định khi chỉ cần về đích thứ hai tại chặng cuối là anh sẽ lần thứ ba vô địch thế giới.

Mùa giải F1 2010 sẽ kết thúc tại đường đua Yas Marina vào cuối tuần này. Grand Prix Abu Dhabi diễn ra từ 12 đến 14/11.

Kết quả Grand Prix Brazil

Vị trí Tay đua Đội Xuất phát Thành tích Điểm 1 Sebastian Vettel Red Bull 2 1 giờ 33 phút 11,803 giây 25 2 Mark Webber Red Bull 3 +4,243 giây 18 3 Fernando Alonso Ferrari 5 +6,807 15 4 Lewis Hamilton McLaren 4 +14,634 12 5 Jenson Button McLaren 11 +15,593 10 6 Nico Rosberg Mercedes 13 +35,320 8 7 M. Schumacher Mercedes 8 +43,456 6 8 Nico Hulkenberg Williams 1 +1 vòng 4 9 Robert Kubica Renault 7 +1 vòng 2 10 Kamui Kobayashi BMW 12 +1 vòng 1 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 14 +1 vòng 0 12 Adrian Sutil Force India 23 +1 vòng 0 13 Sebastien Buemi Toro Rosso 20 +1 vòng 0 14 Rubens Barrichello Williams 6 +1 vòng 0 15 Felipe Massa Ferrari 9 +1 vòng 0 16 Vitaly Petrov Renault 10 +1 vòng 0 17 Nick Heidfeld BMW 15 +1 vòng 0 18 Heikki Kovalainen Lotus 19 +2 vòng 0 19 Jarno Trulli Lotus 18 +2 vòng 0 20 Timo Glock Virgin 17 +2 vòng 0 21 Bruno Senna Hispania 24 +2 vòng 0 22 Christian Klien Hispania 22 +6 vòng 0 23 Lucas di Grassi Virgin 21 Bỏ cuộc 0 24 Viantonio Liuzzi Force India 16 Bỏ cuộc 0

- Vòng nhanh nhất: Lewis Hamilton (McLaren) 1 phút 13,851 giây tại vòng 66.

Vị trí các tay đua sau 18 chặng

TT Tay đua Đội Điểm 1 Fernando Alonso Ferrari 246 2 Mark Webber Red Bull 238 3 Sebastian Vettel Red Bull 231 4 Lewis Hamilton McLaren 222 5 Jenson Button McLaren 199 6 Felipe Massa Ferrari 143 7 Nico Rosberg Mercedes GP 130 8 Robert Kubica Renault 126 9 Michael Schumacher Mercedes GP 72 10 Adrian Sutil Force India 47 11 Rubens Barrichello Williams 47 12 Kamui Kobayashi BMW 32 13 Nico Hulkenberg Williams 22 14 Viantonio Liuzzi Force India 21 15 Vitaly Petrov Renault 19 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 8 17 Pedro de la Rosa BMW 6 18 Nick Heidfeld BMW 6 ‘19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 3 20 Jarno Trulli Lotus 0 21 Timo Glock Virgin 0 22 Lucas di Grassi Virgin 0 23 Karun Chandhok Hispania 0 24 Bruno Senna Hispania 0 25 Heikki Kovalainen Lotus 0 26 Sakon Yamamoto Hispania 0 27 Christian Klien Hispania 0

Vị trí các đội đua sau 18 chặng

TT Đội Điểm 1 Red Bull 469 2 McLaren 421 3 Ferrari 389 4 Mercedes GP 202 5 Renault 145 6 Williams 69 7 Force India 68 8 BMW 44 9 Toro Rosso 11 10 Lotus 0 11 Virgin 0 12 Hispania 0

Theo Minh Phương (VNE)