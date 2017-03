Vettel giành chiến thắng quan trọng tại Nhật Bản

Sebastian Vettel mừng chiến thắng. Ảnh: AFP

Hoàn thành 53 vòng đua với thời gian 1 giờ 30 phút 27,323 giây, Sebastian Vettel lần thứ hai giành được chiến thắng tại Suzuka (năm ngoái anh cũng đoạt ngôi nhất chặng tại đây). Chiến thắng thứ ba trong mùa giải năm nay giúp ngôi sao trẻ của Red Bull áp sát hai tay đua dẫn đầu bảng vị trí cá nhân, qua đó trở lại mạnh mẽ với cuộc đua giành ngôi vô địch thế giới khi chỉ còn 3 chặng phía trước. Hiện Vettel đã có 206 điểm bằng với Fernando Alonso (Ferrari) và kém tay đua dẫn đầu Webber có 14 điểm.

Sức mạnh vượt trội của chiếc RB6 ở các khúc cua tốc độ cao giúp Vettel có được chiến thắng đầy thuyết phục. Trừ giai đoạn ngắn ngủi bị Jenson Button (McLaren) chiếm vị trí chạy đầu do tay đua người Anh vào pit muộn, Vettel dẫn đầu cuộc đua trong gần như toàn bộ thời gian thi đấu và chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh yếu ớt của người đồng đội Webber ở những vòng cuối cùng.

Với lợi thế xuất phát đầu, tay đua người Đức giữ vững vị trí sau màn xuất phát. Tuy nhiên ở phía sau, Webber lại chậm chân nên để Robert Kubica chiếm mất vị trí thứ hai. Sau đó, một tình huống va chạm liên hoàn đã xảy ra khiến xe an toàn phải vào đường đua can thiệp ngay ở vòng đua đầu tiên. Pha xuất phát mạo hiểm của Vitaly Petrov (Renault) khiến chiếc R30 quệt vào xe của Nico Hulkenberg (Williams). Chiếc R30 mất lái, lao vào tường chắn. Petrov và Hulkenberg đều ngậm ngùi rời khỏi đường đua do xe bị hỏng nặng. Gần như ngay sau đó chiếc F10 của Felipe Massa (Ferrari) khi bị ép ra lề đường đã mất lái và lao thẳng vào xe của Viantonio Liuzzi (Force India) khiến cả hai đều phải chia tay cuộc đua. Ngay sau những giây đầu tiên đã có tới 5 chiếc xe phải bỏ cuộc (tính cả Lucas di Grassi không thể tham dự do xe lao vào khi đang chạy tới khu vực xuất phát). Cả hai vụ va chạm đều sẽ được ban tổ chức xem xét sau cuộc đua.

Xe của Felipe Massa được đưa khỏi đường đua sau pha va chạm.

Ở vòng thứ ba, khi xe an toàn sắp rời khỏi đường đua, lại một sự cố bất ngờ xảy ra. Lần này vẫn là một chiếc R30 của Renault. Xe của Kubica bị rơi mất lốp sau bên phải nên anh phải bỏ cuộc, kết thúc một ngày đen đủi của đội đua nước Pháp. Các tay đua phía sau nghiễm nhiên tiến thêm một bậc.

Kết thúc 53 vòng đua, trật tự năm tay đua dẫn đầu được giữ nguyên như khi xe an toàn rời khỏi đường đua. Bộ đôi Red Bull giành chiến thắng một hai. Vettel hài lòng với màn trình diễn tại Grand Prix Nhật Bản: “Với những góc cua tốc độ cao, đường đua dường như được thiết kế riêng cho chúng tôi. Tôi đã có sự khởi đầu tốt, đó là chìa khóa cho thắng lợi. Sau khi xe an toàn rút đi, cả hai chúng tôi đã nhanh chóng bứt phá và kiểm soát hoàn toàn cuộc đua”.

Trong khi đó Alonso có một chặng đua mờ nhạt nhưng vẫn may mắn có được vị trí thứ ba. Ở phía sau McLaren gần như đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi Jenson Button và Lewis Hamilton chỉ lần lượt về đích ở vị trí thứ tư và thứ năm dù rất nỗ lực. Button mạo hiểm sử dụng lốp cứng hòng tiết kiệm thời gian vào pit nhưng canh bạc của anh đã thất bại. Thậm chí nếu người đồng đội Hamilton không gặp trục trặc hộp số ở nửa cuối cuộc đua, nhà đương kim vô địch thế giới có thể chỉ giành được vị trí thứ năm.

Hamilton buồn rầu sau khi chặng đua kết thúc: “Thật đáng thất vọng, tôi đã rất cố gắng và làm tất cả mọi thứ để có thể mang lại chiến thắng, nhưng hộp số bị hỏng đã hủy hoại cuộc đua. May mắn là tôi vẫn có thể về tới đích”. Button cũng không vui vẻ với kết quả tại Suzuka: “Cố gắng sử dụng quá lâu chiến thuật dùng lốp cứng có lẽ làm hỏng cuộc đua của tôi. Đúng ra tôi phải sớm sử dụng bộ lốp mềm”.

Ở nhóm sau, màn trình diễn đáng khen ngợi nhất là nỗ lực của tay đua nước chủ nhà, Kamui Kobayaschi (BMW). Dù chiếc C29 bị sứt mẻ khi cố vượt qua Sebastien Buemi (Toro Rosso) nhưng tay đua người Nhật Bản vẫn thể hiện được năng lực khi lần lượt đánh bại cả hai lão tướng giàu kinh nghiệm: Rubens Barrichello (Williams) và người đồng đội Nick Heidfeld ở góc cua khó 130R để cán đích ở vị trí thứ 7 trên đường đua quê hương.

Huyền thoại Michael Schumacher (Mercedes GP) cũng có được kết quả khích lệ khi về đích thứ 6 trên đường đua sở trường của anh khi còn thi đấu cho Ferrari. Một tay đua người Đức khác là Heidfeld đã giành được những điểm đầu tiên sau khi trở lại với BMW Sauber. Trong khi đó Nico Rosberg (Mercedes GP) lại có một chặng thất bại khi phải bỏ cuộc ở vòng 48 lúc đang chạy thứ 6.

Như vậy, với 25 điểm giành được tại Suzuka, Vettel đã có 206 điểm như Alonso nhưng tay đua người Đức phải xếp thứ ba do mới có được 3 chiến thắng chặng. Cả hai đều kém tay đua dẫn đầu Webber 14 điểm. Thành tích thất vọng ở Nhật Bản khiến bộ đôi McLaren mới chỉ có được 192 điểm (Hamilton) và 187 điểm (Button). Mùa giải chỉ còn 3 chặng phía trước, cơ hội vô địch gần như không còn với McLaren nếu đội đua nước Anh tái diễn phong độ mờ nhạt cùng sự đen đủi như tại Suzuka. Hiện Hamilton đã kém Webber tới 28 điểm.

Chặng đua sắp tới, Grand Prix Hàn Quốc, sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 24/10 trên đường đua Yeongnam.

Kết quả Grand Prix Nhật Bản

Vị trí Tay đua Đội Xuất phát Thành tích Điểm 1 Sebastian Vettel Red Bull 1 1 giờ 30 phút 27,323 giây 25 2 Mark Webber Red Bull 2 +0,905 18 3 Fernando Alonso Ferrari 4 +2,721 15 4 Jenson Button McLaren 5 +13,522 12 5 Lewis Hamilton McLaren 8 +39,595 10 6 Schumacher Mercedes 10 +59,933 8 7 Kamui Kobayashi BMW 14 +1 phút 04,038 giây 6 8 Nick Heidfeld BMW 11 +1:09,648 4 9 Rubens Barrichello Williams 7 +1:10,813 2 10 Sebastien Buemi Toro Rosso 18 +1:12,864 1 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16 +1 vòng 0 12 Heikki Kovalainen Lotus 20 +1 vòng 0 13 Jarno Trulli Lotus 19 +2 vòng 0 14 Timo Glock Virgin 22 +2 vòng 0 15 Bruno Senna Hispania 23 +2 vòng 0 16 Sakon Yamamoto Hispania 24 +3 vòng 0 17 Nico Rosberg Mercedes 6 Bỏ cuộc 0 18 Adrian Sutil Force India 15 Bỏ cuộc 0 19 Robert Kubica Renault 3 Bỏ cuộc 0 20 Nico Hulkenberg Williams 9 Bỏ cuộc 0 21 Felipe Massa Ferrari 12 Bỏ cuộc 0 22 Vitaly Petrov Renault 13 Bỏ cuộc 0 23 Viantonio Liuzzi Force India 17 Bỏ cuộc 0 24 Lucas di Grassi Virgin 21 Bỏ cuộc 0

- Vòng nhanh nhất: Mark Webber (Red Bull) 1 phút 33,474 giây tại vòng 53.

Vị trí các tay đua sau 16 chặng

TT Tay đua Đội Điểm 1 Mark Webber Red Bull 220 2 Fernando Alonso Ferrari 206 3 Sebastian Vettel Red Bull 206 4 Lewis Hamilton McLaren 192 5 Jenson Button McLaren 189 6 Felipe Massa Ferrari 128 7 Nico Rosberg Mercedes GP 122 8 Robert Kubica Renault 114 9 Michael Schumacher Mercedes GP 54 10 Adrian Sutil Force India 47 11 Rubens Barrichello Williams 41 12 Kamui Kobayashi BMW 27 13 Vitaly Petrov Renault 17 14 Nico Hulkenberg Williams 18 15 Viantonio Liuzzi Force India 12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 8 17 Pedro de la Rosa BMW 6 18 Nick Heidfeld BMW 4 ‘19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 3 20 Jarno Trulli Lotus 0 21 Timo Glock Virgin 0 22 Lucas di Grassi Virgin 0 23 Karun Chandhok Hispania 0 24 Bruno Senna Hispania 0 25 Heikki Kovalainen Lotus 0 26 Sakon Yamamoto Hispania 0 27 Christian Klien Hispania 0

Vị trí các đội đua sau 16 chặng

TT Đội Điểm 1 Red Bull 426 2 McLaren 381 3 Ferrari 334 4 Mercedes GP 176 5 Renault 133 6 Force India 60 7 Williams 58 8 BMW 37 9 Toro Rosso 11 10 Lotus 0 11 Virgin 0 12 Hispania 0

Theo Minh Phương (VNE)